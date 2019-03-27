“进一步推动发展合作进程”

人民网巴黎3月26日电（记者龚鸣）3月24日至26日，国家主席习近平对法国进行了国事访问。时隔5年，在中法隆重庆祝建交55周年之际，习近平主席再次访问法国，赢得法国各界人士高度关注和积极评价，十分期待法中关系迈向更高水平。

法国环境领域龙头企业苏伊士集团首席执行官舒赛德分享了苏伊士与中国的合作故事。“中国是苏伊士集团的重要市场，业务涉及饮用水供给、污水处理、固体废料和工业废料处理等。”舒赛德在接受记者采访时，列出了一串成果丰硕的数字：在中国员工超过8000名，建设了260多座水厂和污水处理厂，拿下了70多个项目，在30多个城市开展业务，向2000余万中国人供应饮用水……

舒赛德表示，苏伊士在中国的迅速发展与中国对环境保护的逐步重视不无关系。他说，这一点从苏伊士的业务发展就可见端倪。从饮用水处理到污水处理，再到固体废料和工业废料处理，还有湿地改造项目等，中国发生了巨大的变化，也对污染问题愈加重视。“从2013年起，中国政府出台了环境保护法，苏伊士在中国的业务出现了飞速增长。”舒赛德说，这项法律得到了坚决贯彻落实，中国政府还制定了“十三五”生态环境保护规划，对污染排放采取“零容忍”的态度，环境保护成为经济发展的重中之重。舒赛德回忆，在上海一些不符合环保标准的工业废料焚烧炉全部被关闭，苏伊士位于上海化学工业区的危险废料焚烧炉则被保留下来，获得了绝佳的发展机遇。

舒赛德说，中国开始注重发展循环经济，节能减排成为各行各业的一大目标。中国为此设立了碳排放交易市场，成为一项标志性的举措。中国还制定了一系列中长期目标，要求逐步减少能源消耗。“我们看到，近年来中国单位GDP能耗逐年下降，水资源、电力等消费也在持续降低，制造的废料、垃圾等也越来越少。”舒赛德说，中国企业也意识到了这一问题的重要性，苏伊士在中国遭遇了不少本土的竞争对手。可以说，中国在环境保护上取得了很大的进步，使得经济发展进入了新阶段。

作为法中委员会联席主席，舒赛德认为，伴随着中国的迅速发展和扩大开放，中国愈加成为欧洲国家非常重要的市场。加之中国始终以务实合作来维护多边主义、自由贸易，很多法国企业都希望进入中国市场。除了能源、航空、铁路、汽车等传统领域外，还有环境、食品、护肤品、医药等各个领域愿意与中国展开合作。他表示，中国与欧洲的贸易从最初的工业设备、硬件设施等进口已过渡到了服务领域，相信包苏伊士在内的法国企业能在中国取得更大的发展。

舒赛德说，近年来，法中两国的关系日益发展，高层互访十分频繁，元首之间的互访更是展现出了法中之间的高质量关系。“习主席已经两次访问法国，每次来访都会促进一些法中议题的解决，非常高兴他再次来到法国，这将进一步推动法中合作进程。”

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