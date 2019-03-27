胡春华会见多米尼加总统梅迪纳

当地时间3月25日，中国国务院副总理胡春华在多米尼加首都圣多明各会见多总统梅迪纳。

胡春华首先向梅迪纳总统转达了习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。胡春华表示，总统阁下于去年11月对中国进行首次国事访问，习近平主席同您举行历史性会谈，为中多关系发展指明了方向。只要双方共同夯实两国关系的政治基础，积极深化各领域互利合作和人文交流，中多关系一定会迎来更广阔的发展前景。

胡春华指出，目前双方正在抓紧落实去年两国元首达成的重要共识，并已取得重要的早期收获。希望双方积极推进“一带一路”建设，加强电力、港口、公路等领域合作，不断夯实两国关系的民意基础。

梅迪纳表示，去年我访华同习近平主席就两国关系发展达成重要共识，我对访问成果落实进展感到满意。同中华人民共和国建交，开辟了多中关系新纪元，推动各领域合作快速发展。两国建交得到多各界广泛支持，绝不会动摇。感谢中方所给予的支持和帮助。多支持“一带一路”倡议，希望两国不断加强经贸、投资、旅游、基础设施、人文合作，推动多中关系不断向前发展。

同日，胡春华与多总统府行政部部长佩拉尔塔和外交部长巴尔加斯举行会谈，就推动农业、投资、人文、旅游等领域务实合作等深入交换了看法。（苏津）

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 04 版）

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