习近平会见德国总理默克尔

3月26日，国家主席习近平在巴黎会见专程前来出席中法全球治理论坛闭幕式的德国总理默克尔。（谢环驰摄）

国家主席习近平26日在巴黎会见专程前来出席中法全球治理论坛闭幕式的德国总理默克尔。

习近平指出，当前国际形势中不稳定性不确定性上升，但中德务实合作仍保持稳定发展势头。2018年中国连续第三年保持德国全球最大贸易伙伴，德国企业对华实际投资增长近140%。我们已经确定了继续深化改革、扩大开放，推进经济高质量发展的目标和思路。中国坚持开放的决心是坚定的，对推进和扩大对德和对欧合作也是有诚意的。中方愿同德方一道努力，继续做大做实中德合作的基本盘，更好造福两国人民。

习近平强调，总理女士多次表示坚信合作共赢。中方也认为，携手合作、互利共赢才是解决各种全球性问题的唯一正确选择。当前形势下，加强中德、中欧合作的意义已超越双边范畴。习近平就下一步中德关系发展提出3点意见。

一是通过深化中德合作为世界树立合作共赢的典范。中德不是竞争者，更不是对手，以合作谋共赢是中德关系发展的主线。双方可以加大在人工智能、自动驾驶、新材料、新能源、生命科学、智慧城市等领域合作。希望德方为中国企业赴德投资和发展创造友善开放的政策环境。

二是通过引领中欧合作为世界注入更多稳定因素。中国视欧洲为推动世界多极化的重要力量，始终是欧洲团结自强道路的坚定支持者。作为世界两大稳定力量和两大主要经济体，中欧关系稳步前行符合双方共同利益，也有利于为当前复杂多变的世界注入更多稳定性。希望德方发挥重要积极影响，推动欧盟在发展对华关系方面聚焦合作，排除干扰。

三是通过共同推进全球治理维护多边主义。中方愿同德方一道维护以联合国为核心的国际体系。双方应加强在二十国集团框架下的紧密协调，为完善全球经济治理作出更大贡献。“一带一路”倡议有助于促进国际经济合作，推动构建开放型世界经济。中方愿同德方扩大第三方合作。

默克尔表示，德中两国拥有广泛共同利益，近年来双边关系发展良好，各层级、各领域保持着密切交流合作。德方希望深化数字化时代的德中经贸关系，愿积极参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。德方期待着充分用好中国扩大开放带来的市场机遇，也将为中国企业赴德投资兴业提供公正、良好的市场环境。德方致力于推进欧中合作关系，主张欧中携手努力维护多边主义。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。（记者杜尚泽、李翔）

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 04 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)