栗战书与布基纳法索国民议会议长萨康德举行会谈

全国人大常委会委员长栗战书26日在人民大会堂与布基纳法索国民议会议长萨康德举行会谈。

栗战书对布作出与中国复交的政治决断和坚持一个中国的原则立场表示赞赏。他说，随着中布复交，布基纳法索重回中非友好合作大家庭，两国友好合作揭开新篇章。去年9月，应习近平主席邀请，卡博雷总统来华访问并出席中非合作论坛北京峰会，两国元首举行了富有成果的会谈，共同描绘了中布关系发展蓝图。复交以来，中布各领域合作取得丰硕成果，充分展现了两国友好合作的光明前景，有力证明了与中国复交符合布基纳法索国家和人民的根本利益和长远利益。当前，中布关系面临新的机遇，双方要认真落实好两国元首重要共识，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，深化政治互信，加强互利合作，推动中布友好合作关系不断向前发展。

栗战书强调，不论中国如何发展，我们独立自主的和平外交政策不会变，对非洲兄弟的情义不会变。习近平主席指出，在中非合作共赢的道路上，中国始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，坚持真诚友好、平等相待，坚持义利相兼、以义为先，坚持发展为民、务实高效，坚持开放包容、兼收并蓄。在中非合作论坛北京峰会上，习近平主席宣布了未来三年对非合作“八大行动”，为打造新时代更加紧密的中非命运共同体注入新动力。中国将同包括布基纳法索在内的非洲各国团结一心、同舟共济，携手开创更加幸福美好的未来。

栗战书表示，议长先生此访是两国关系史上布基纳法索议长首次访华。今天的会谈开启了中国全国人大与布基纳法索国民议会交往的新阶段。今后双方要进一步加强各层级友好往来，开展多渠道、多形式的交流对话，分享治国理政经验，推动各领域务实合作，为促进中布关系发展作出积极贡献。

萨康德说，布基纳法索政府、议会和各政党都坚定支持与中国复交。布方将在恪守一个中国原则基础上积极推动布中友好关系发展，加强对华互利合作，为两国人民带来更多实实在在的利益。布国民议会愿深化与中国全国人大的友好交往，密切在多边议会组织中的协调配合，积极推动两国关系稳定向前发展。

全国人大常委会副委员长蔡达峰参加会谈。（王卓伦）

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 04 版）

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