为建设更加美好的地球家园贡献智慧和力量

尊敬的马克龙总统，

尊敬的默克尔总理，

尊敬的容克主席，

女士们，先生们，朋友们：

3月的巴黎，春和景明，生机盎然。很高兴在我访问法国之际受邀出席中法全球治理论坛闭幕式。昨天，与会代表围绕论坛议题，开展了富有建设性的对话研讨，取得了多方面积极成果。首先，我谨向各位参会代表表示诚挚的问候！对论坛取得成功表示衷心的祝贺！

昨天，我同马克龙总统会晤时也围绕全球治理深入交换了意见，达成重要共识。中法同为全球治理的重要参与者，在维护世界和平安全稳定、维护多边主义和自由贸易、支持联合国发挥积极作用等重大问题上有着广泛政治共识和坚实合作基础。中法两国坚持互尊互信、平等相待、开放包容、互利共赢，共同维护国际关系基本准则，共同推进全球治理完善，成为维护世界和平稳定、促进人类文明进步的重要力量。刚刚我同马克龙总统、默克尔总理、容克主席举行了四方会晤，围绕多边主义、中欧战略伙伴关系发展深入探讨，达成了进一步共识。

女士们、先生们、朋友们！

两年前，我在联合国日内瓦总部演讲时，发出“世界怎么了、我们怎么办”之问。当今世界正面临百年未有之大变局，和平与发展仍然是时代主题，同时不稳定性不确定性更加突出，人类面临许多共同挑战。

法国有句谚语说：“人的命运掌握在自己的手里。”面对严峻的全球性挑战，面对人类发展在十字路口何去何从的抉择，各国应该有以天下为己任的担当精神，积极做行动派、不做观望者，共同努力把人类前途命运掌握在自己手中。

第一，坚持公正合理，破解治理赤字。全球热点问题此起彼伏、持续不断，气候变化、网络安全、难民危机等非传统安全威胁持续蔓延，保护主义、单边主义抬头，全球治理体系和多边机制受到冲击。我们要坚持共商共建共享的全球治理观，坚持全球事务由各国人民商量着办，积极推进全球治理规则民主化。我们要继续高举联合国这面多边主义旗帜，充分发挥世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行、二十国集团、欧盟等全球和区域多边机制的建设性作用，共同推动构建人类命运共同体。

第二，坚持互商互谅，破解信任赤字。信任是国际关系中最好的黏合剂。当前，国际竞争摩擦呈上升之势，地缘博弈色彩明显加重，国际社会信任和合作受到侵蚀。我们要把互尊互信挺在前头，把对话协商利用起来，坚持求同存异、聚同化异，通过坦诚深入的对话沟通，增进战略互信，减少相互猜疑。要坚持正确义利观，以义为先、义利兼顾，构建命运与共的全球伙伴关系。要加强不同文明交流对话，加深相互理解和彼此认同，让各国人民相知相亲、互信互敬。当前中欧关系中合作是主流，即使有竞争，也应是良性竞争。我们要相互信任，并肩前行。

第三，坚持同舟共济，破解和平赤字。人类今天所处的安全环境仍然堪忧，地区冲突和局部战争持续不断，恐怖主义仍然猖獗，不少国家民众特别是儿童饱受战火摧残。我们要秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观，摒弃冷战思维、零和博弈的旧思维，摒弃弱肉强食的丛林法则，以合作谋和平、以合作促安全，坚持以和平方式解决争端，反对动辄使用武力或以武力相威胁，反对为一己之私挑起事端、激化矛盾，反对以邻为壑、损人利己，各国一起走和平发展道路，实现世界长久和平。

第四，坚持互利共赢，破解发展赤字。经济全球化是推动世界经济增长的引擎。当前，逆全球化思潮正在发酵，保护主义的负面效应日益显现，收入分配不平等、发展空间不平衡已成为全球经济治理面临的最突出问题。我们要坚持创新驱动，打造富有活力的增长模式；坚持协同联动，打造开放共赢的合作模式；坚持公平包容，打造平衡普惠的发展模式，让世界各国人民共享经济全球化发展成果。中国支持对世界贸易组织进行必要的改革，更好建设开放型世界经济，维护多边贸易体制，引导经济全球化更加健康发展。“一带一路”倡议丰富了国际经济合作理念和多边主义内涵，为促进世界经济增长、实现共同发展提供了重要途径。我们欢迎包括法国在内的世界各国积极参与到共建“一带一路”中来。

女士们、先生们、朋友们！

中法友谊源远流长。今年是中法建交55周年。两国已经开展了许多战略性合作，还有很大合作空间。正如法国朋友所说，不登上埃菲尔铁塔，就看不到巴黎最美的风景。新形势下，我们应登高望远，面向未来，加强合作。我们要深化核能、航空航天、农业食品、医疗卫生、汽车制造等传统领域合作，加快推动绿色制造、数字经济、人工智能、金融服务、城市可持续发展等新兴领域合作，加强气候变化合作，全面落实《巴黎协定》，推动今年联合国气候峰会取得积极成果，为两国人民和各国人民谋福祉。

女士们、先生们、朋友们！

历史发展、文明繁盛、人类进步，从来离不开思想引领。中法全球治理论坛将为两国共同参与和推进全球治理提供有力智力支撑。我希望，中法双方及相关各方保持对话渠道畅通，以交流促合作，以合作促共赢，携手为建设更加美好的地球家园贡献智慧和力量！

谢谢大家。

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 03 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)