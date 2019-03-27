习近平同出席中法全球治理论坛闭幕式的欧洲领导人举行会晤

3月26日，国家主席习近平在巴黎同出席中法全球治理论坛闭幕式的法国总统马克龙、德国总理默克尔和欧盟委员会主席容克举行会晤。（高洁摄）

国家主席习近平26日在巴黎同出席中法全球治理论坛闭幕式的法国总统马克龙、德国总理默克尔和欧盟委员会主席容克举行会晤。

习近平指出，当前国际形势中不稳定不确定因素突出，保护主义抬头。中方愿同各方一道，坚定维护多边主义，推进完善全球治理，共同应对全球性挑战。

习近平强调，中国和欧洲是国际上两大重要力量，是世界多极化、经济全球化进程的重要参与者和塑造者，拥有广泛共同利益。中欧要从3个方面携手努力。

一是共同维护多边主义。我们要维护联合国的地位和权威，维护以联合国为核心的国际体系。中方愿同欧方加强在联合国框架内的交流合作，在推动政治解决国际争端、应对气候变化、促进可持续发展等方面积极有所作为。

二是促进亚欧大陆繁荣发展。中方愿继续推动共建“一带一路”倡议同欧盟“欧亚互联互通战略”对接，既推动双边合作，又推动第三方市场合作，实现各方互利共赢。

三是增进双方战略互信。中国一向视欧盟为战略合作伙伴，支持欧盟团结、稳定、繁荣。中欧共同利益远多于分歧，双方应带头高举和平发展、合作共赢的大旗，做大合作蛋糕。中方愿同欧洲国家一道促进中欧关系发展。

马克龙表示，此次会晤向国际社会传递了欧盟与中国坚定捍卫多边主义的积极信号。法中两国也签订了关于共同维护多边主义和完善全球治理的联合声明，充分彰显双方合作的战略性。法国和欧盟愿同中国进一步加强互信，共同承担促进世界和平、安全、发展的历史性责任。

默克尔表示，当今世界面临许多和平与发展难题。中国成功使几亿人脱贫，取得了巨大成就。德方重视中国在国际事务中发挥的关键作用，高度评价中国支持欧洲繁荣，愿同中方一道推动多边主义进程。

容克表示，欧盟和中国是合作伙伴，欧中合作可以在世界上做成大事。欧方愿同中方加快合作步伐，为共同应对全球性挑战发挥积极作用。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。（杜尚泽、龚鸣）

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 02 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)