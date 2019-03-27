习近平会见法国总理菲利普

3月26日，国家主席习近平在巴黎总理府会见法国总理菲利普。（丁海涛摄）

国家主席习近平26日在巴黎总理府会见法国总理菲利普。

习近平指出，中法友谊深厚，中法关系每天都在进步。此访期间，我同马克龙总统一致同意，打造更加富有雄心和活力的中法全面战略伙伴关系。中方愿同法方以两国建交55周年为新契机，将共识转变为实实在在的成果，更好回应两国人民期待。

习近平强调，今后一段时间，中法双方要重点抓好3方面工作。一是抓方向。要更加努力把好舵、校准航，把握两国关系发展正确方向，坚持相互尊重，坚持合作共赢、开放包容理念，通过做大合作蛋糕逐渐消弭分歧。我们欢迎更多法国企业赴华投资，也希望法方继续为中国企业提供公平、透明、非歧视的投资环境。二是抓基础。双方要在稳步推进核能、航空航天等领域现有合作基础上，加快提质升级。要共同办好中法建交55周年纪念活动，深化文化交流、教育、体育等方面合作，落实2021年共同举办中法文化旅游年工作。三是抓未来。要培育合作新动能，培养中法友好事业接班人，深挖科技创新、数字经济、人工智能、高端制造等领域合作潜力，拓展农业等重点领域新兴合作。中方欢迎法方积极参与共建“一带一路”，愿同法方不断扩大第三方市场合作。要推动两国青年政治家、企业家、科研人员、媒体等各界人士加强来往，为中法关系持久发展打下良好基础。

菲利普表示，我去年对中国的访问十分成功，法中密切的交往合作富有成效。法中保持高度互信。习近平主席此访产生重要成果，再次彰显了法中共同推进战略合作的积极意愿。我赞同习近平主席对法中关系的重要主张和规划。法国政府各部门将落实好习近平主席这次访问双方达成的重要共识，深化核能、环保、绿色经济等双边务实合作，密切在国际事务中沟通和协调。法方支持加强欧中关系。

习近平抵达总理府时，菲利普在停车处迎接。礼兵、骑兵列队欢迎，军乐团奏迎宾曲。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。（刘仲华、李琰）

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 02 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)