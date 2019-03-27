习近平出席中法全球治理论坛闭幕式并致辞

3月26日，国家主席习近平在巴黎同法国总统马克龙一道出席中法全球治理论坛闭幕式。德国总理默克尔、欧盟委员会主席容克应邀出席。（鞠鹏摄）

面对百年未有之大变局，面对严峻的全球性挑战，面对人类发展在十字路口何去何从的抉择，各国应该积极做行动派、不做观望者，共同努力把人类前途命运掌握在自己手中。一要坚持公正合理，破解治理赤字；二要坚持互商互谅，破解信任赤字；三要坚持同舟共济，破解和平赤字；四要坚持互利共赢，破解发展赤字。

国家主席习近平26日在巴黎同法国总统马克龙一道出席中法全球治理论坛闭幕式。德国总理默克尔、欧盟委员会主席容克应邀出席。

习近平和马克龙、默克尔、容克在热烈掌声中共同步入闭幕式现场。

习近平在致辞中指出，中法同为全球治理的重要参与者，在维护世界和平安全稳定、维护多边主义和自由贸易、支持联合国发挥积极作用等重大问题上有着广泛政治共识和坚实合作基础。中法两国坚持互尊互信、平等相待、开放包容、互利共赢，共同维护国际关系基本准则，共同推进全球治理完善，成为维护世界和平稳定、促进人类文明进步的重要力量。

习近平强调，面对百年未有之大变局，面对严峻的全球性挑战，面对人类发展在十字路口何去何从的抉择，各国应该积极做行动派、不做观望者，共同努力把人类前途命运掌握在自己手中。

一要坚持公正合理，破解治理赤字。要坚持共商共建共享的全球治理观，坚持全球事务由各国人民商量着办，积极推进全球治理规则民主化。继续高举联合国这面多边主义旗帜，充分发挥全球和区域多边机制的建设性作用，共同推动构建人类命运共同体。

二要坚持互商互谅，破解信任赤字。要把互尊互信挺在前头，把对话协商利用起来，坚持求同存异、聚同化异，增进战略互信，减少相互猜疑。坚持正确义利观，以义为先、义利兼顾。加强不同文明交流对话，加深相互理解和彼此认同。

三要坚持同舟共济，破解和平赤字。要秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观，摒弃冷战和零和博弈旧思维，摒弃丛林法则，坚持以和平方式解决争端，反对以邻为壑、损人利己。各国一起走和平发展道路。

四要坚持互利共赢，破解发展赤字。要坚持创新驱动、协同联动、公平包容，打造富有活力的增长模式、开放共赢的合作模式、平衡普惠的发展模式，让世界各国人民共享经济全球化发展成果。中方支持对世界贸易组织进行必要改革，维护多边贸易体制，欢迎包括法国在内的世界各国积极参与到共建“一带一路”中来。我们要共同推进中欧投资协定谈判。

习近平指出，中法友谊源远流长。新形势下，双方应该登高望远，面向未来，加强合作。要深化传统领域合作，加快推动新兴领域合作，加强气候变化合作，全面落实《巴黎协定》，推动今年联合国气候峰会取得积极成果，为两国人民和各国人民谋福祉。希望中法双方及相关各方保持对话渠道通畅，以交流促合作，以合作促共赢，携手为建设更加美好的地球家园贡献智慧和力量。

马克龙致辞时表示，欧中保持沟通对话对维护多边主义发挥着不可或缺的作用。欧中在伊朗核问题、气候变化、非洲安全与发展等领域立场相似，都主张建设强有力、公正的多边体系，为世界和平和安全作出贡献。中国快速发展、成功使数亿人摆脱贫困令人印象深刻。法国重视中国在国际事务中的重要积极作用。欧中是世界重要力量，要加强战略互信，以对话方式促进合作。中方提出的“一带一路”倡议意义重大，能够为世界和平、稳定、发展发挥重要作用。欧方可以以创新的方式对接欧盟发展战略和“一带一路”倡议，共同促进欧亚互联互通。

默克尔表示，欧洲国家同中国的良好关系为欧盟同中国开展多边合作提供了良好基础。欧方应该加紧推动欧中投资协定谈判，积极探讨参与“一带一路”这个重要合作倡议，欧中应该合作维护多边主义，共商世界贸易组织等多边机构改革。德国提议明年举行欧中领导人会晤。

容克表示，欧中是重要战略合作伙伴。双方在平等基础上保持对话非常重要，应该积极推进欧中投资协定谈判，并就世界贸易组织改革等重大国际问题保持协调。我期待着即将举行的欧中领导人会晤取得积极成果。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。（汪晓东、李志伟）

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 02 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)