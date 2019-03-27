彭丽媛出席联合国教科文组织女童和妇女教育特别会议

当地时间3月26日，国家主席习近平夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛应联合国教科文组织邀请，出席在该组织巴黎总部举行的女童和妇女教育特别会议。

新华社记者 丁 林摄

本报巴黎3月26日电 （记者王海林、刘玲玲）当地时间26日上午，国家主席习近平夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛应联合国教科文组织邀请，出席在该组织巴黎总部举行的女童和妇女教育特别会议。

会上，联合国教科文组织女童和妇女教育奖历届获奖代表发言，介绍了她们的实践和体会。彭丽媛发表讲话，赞赏联合国教科文组织及获奖者在促进女童和妇女教育方面所做的努力，介绍了中国有关成功经验，回顾她履职特使5年来所开展的工作，特别是推动“春蕾计划”等活动。彭丽媛强调，促进女童和妇女教育是项崇高的事业，值得更多人关注、支持并为之奋斗。知识和技能是改变女性命运的强大力量。只要享有平等、优质的教育，每个女性都有人生出彩的机会。中方将继续支持联合国教科文组织办好这一奖项，并利用好共建“一带一路”为国际教育交流合作提供的机遇和平台，帮助更多孩子、更多姐妹在人生道路上能够拥有更加美好的未来。

联合国教科文组织总干事阿祖莱表示，目前世界上有近1亿3千万失学女童，全球7亿5千万文盲者中，女性占2/3。促进女童和妇女教育是联合国2030年可持续发展议程的重要内容，也是联合国教科文组织的重点工作。该组织高度评价中国在这方面取得的非凡成就，感谢彭丽媛教授做出的突出贡献。

会议前，彭丽媛会见阿祖莱。彭丽媛表示，中方坚定支持联合国教科文组织及阿祖莱总干事开展工作，希望双方继续加强合作，共同致力于促进世界和平繁荣与人类文明进步。

阿祖莱表示，中华人民共和国成立70年来取得了巨大成就，包括教育和妇女事业的进步。联合国教科文组织高度重视同中方的合作。在当今时代和形势下，中方的支持更为重要。

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 02 版）

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