习近平会见法国国民议会议长费朗

3月26日，国家主席习近平在巴黎会见法国国民议会议长费朗。

新华社记者 鞠 鹏摄

本报巴黎3月26日电 （记者李永群、车斌）国家主席习近平26日在巴黎会见法国国民议会议长费朗。

习近平指出，很高兴到访拥有悠久历史的法国国民议会。中国老一代领导人曾留学法国，同法国结下不解之缘。55年前，戴高乐将军高瞻远瞩，作出同新中国建交的战略决定，表现出令人钦佩的独立自主精神。当今世界处于百年未有之大变局，更加需要这样的精神。目前，中法关系正沿着正确道路前行，更加紧密、稳健、富有成效。中法两个伟大民族，要密切人文和思想交流，也要推动广泛领域互利合作。中方愿同法方深化传统领域合作，拓展新兴领域合作。中国致力于促进世界多极化，维护多边主义的立场坚定不移，我们愿密切同法方在国际事务中的沟通和协调。面对当前国际形势中不稳定性不确定性突出的情况，中欧加强合作非常重要。中国坚定支持欧洲一体化进程。

习近平强调，立法机构交往是中法关系重要组成部分。我们支持中国全国人大同法国国民议会开展友好交往，加强双方政党、地方、文化艺术等各方各界交流。

费朗表示，欢迎习近平主席到访法国国民议会。中国第一代领导人同法国有着宝贵的历史渊源，这是法国的骄傲。法国国民议会愿深化法中友谊，继承和发扬各领域友好交流合作传统。法方愿同中方携手维护多边主义，加强欧中合作。

习近平抵达国民议会时，费朗议长在停车处迎接。双方一同检阅威武的仪仗马队。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 02 版）

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