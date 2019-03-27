习近平会见法国参议长拉尔歇

3月26日，国家主席习近平在巴黎会见法国参议长拉尔歇。

新华社记者 张 领摄

本报巴黎3月26日电 （记者李志伟、葛文博）国家主席习近平26日在巴黎会见法国参议长拉尔歇。

习近平指出，很高兴到访法国参议院。我对这次访问法国的成果感到满意。历史、现实和未来把中法两大文明紧密联系在一起。中法两大民族的悠久文化都是人类瑰宝。中国共产党和中华人民共和国的缔造者中，有很多年轻时曾留学法国，同法国有着深厚渊源。在纪念中法建交55周年之际，中国人民由衷钦佩戴高乐将军当年以远见卓识在西方大国中第一个作出同新中国建交的历史性决定，赞赏法国的独立自主精神。历史已经证明，这是一个完全正确的决定。中国人民将永远铭记戴高乐将军。

习近平指出，在世界面临百年未有之大变局的时刻，中法要保持良好战略伙伴关系，推动务实合作取得更多丰硕成果，为两国关系深入发展奠定牢固基础。我们相信，在双方共同努力下，中法关系、中欧关系将沿着符合历史潮流的方向不断前行。这不仅惠及双方人民，也将有利于世界和平和繁荣。习近平强调，中法都主张维护以《联合国宪章》为基础的国际关系基本准则，主张维护自由贸易和多边贸易体系。中法要继续在应对气候变化等重大国际问题上密切协调和合作。

习近平指出，国之交在于民相亲。我们愿同法方加强文化、地方等人文交流。我们支持中国全国人大同法国参议院加强交流合作。

拉尔歇表示，法国参议院热烈欢迎习近平主席来访，我们今天欢迎您，也是在欢迎一个伟大的国家、一个伟大的文明。今年将迎来中华人民共和国成立70周年，法中也迎来建交55周年。当年戴高乐将军作出法中建交决定，是缘于对中国的高度信任。法方致力于深化法中合作，中国刚刚颁布的《外商投资法》为两国经贸投资合作提供了更广阔空间。法国主张维护以《联合国宪章》为基础的多边体系，愿同中国密切协调和合作。法国参议院及各委员会愿加强同中国立法机构交流合作。

习近平抵达参议院时，拉尔歇议长在停车处迎接，骑兵列队致意，军乐团奏迎宾曲。习近平同参加会见的法方人员握手，拉尔歇议长同中方陪同人员握手。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年03月27日 02 版）

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