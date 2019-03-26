“我们对于时间的理解”（习近平主席访问欧洲微镜头）

时间：23日，在习近平主席同孔特总理举行会谈、出席签字仪式之后；

地点：意大利罗马。

孔特总理请习近平主席走到距离签字厅不远处的一个房间。

推开门，历史的沧桑扑面而来。

“我们将一部分中国文物展示在这里，是想请您提前一睹风采。”能够帮助朋友，也是一件令人欣喜和自豪的事，孔特总理笑着抬高了嗓门：“700多件中国文物，是时候物归原主了！”

准确的数字，是796件。它们跨越了5000年历史，沉淀了中华民族的文明记忆；它们有着共同的多舛命运，流失出境、查获封存。未来，它们会踏上“回家”的路。

习近平主席颔首赞许：“我代表中国政府和中国人民对你们表示衷心地感谢。这体现了两国之间真挚的情谊。”

文物展台前，习近平主席一件件仔细端详。

汉代彩绘茧形壶、汉代陶马和陶俑、唐代陶骆驼……每个展台都摆放着一个标签：“意大利文物宪兵在行动中解救了796件来自中国的考古发掘文物，很快这些文物将全部归还中国，此为其中部分文物。”这份说明，也标注了它们的另一份独特价值——中意关系的生动见证。

孔特总理看到习近平主席专注的神情，他想到了一个问题：“这么多的文物送回去要怎么安置呢？”

“我们要为这批文物办一个展览，并等文物鉴定之后再选择方案、决定去向。好好宣传，让中国人民都知道这份情谊！”

他们聊到了历史、聊到了文明。孔特总理幽默地讲，对我们两国而言，“千年”可能并不古老。习近平主席说：“拥有悠久的历史、璀璨的文明，这是我们两个国家的共通之处。我们对时间的理解不是以十年、百年为计，而是以百年、千年为计。我们要发扬悠久的历史文化传统，传承两大文明的友好交往，在历史的积淀中前行。”

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)