通讯：习主席收到一份珍贵国礼

这是一份具有特殊意义的国礼。

3月24日，国家主席习近平在法国尼斯会见法国总统马克龙。会见前，马克龙向习近平赠送1688年法国出版的首部《论语导读》法文版原著。

马克龙介绍说，《论语》的早期翻译和导读曾对孟德斯鸠和伏尔泰的哲学思想给予启发。这部《论语导读》原著目前仅存两本，一本送给习近平主席，另一本存放在巴黎的法国国立吉美亚洲艺术博物馆。习近平说，这个礼物很珍贵，我要把它带回去收藏在中国国家图书馆。

这部《论语导读》的作者是17世纪法国人弗朗索瓦·贝尼耶。24日的《巴黎人报》评论说，这本《论语导读》原著“非常珍贵”，法方把它作为国礼送给习近平主席，凸显了中欧交往历史的悠久。

2014年，中法建交50周年之际，习近平主席曾在给吉美博物馆举办的“汉风－中国汉代文物展”的序言中写道，中法分别是东西方文明的重要代表，两国加强文明交流互鉴，有助于夯实中法关系的民意基础，有利于促进中华文化和法兰西文化交相辉映，有利于推动世界文明多样化发展。

一部《论语》，见证着中法文化交流的源远流长，印证着文化亲近感是中法关系的独特优势。

法国前总统吉斯卡尔·德斯坦曾对新华社记者说，他读过很多关于中国历史文化的著作，《论语》就摆放在自己的床头柜上。

1964年，作为法国政府内一名年轻部长，德斯坦亲眼见证戴高乐将军对国内宣布决定与中国建交的历史时刻。正是在毛泽东主席和戴高乐将军超凡战略眼光的影响下，法国成为第一个与中国建交的西方大国。1980年，德斯坦作为法国总统首次访华，从此更成为推动中法合作、热爱中国文化的“有缘人”。他曾多次访问中国，耄耋之年仍坚持学习中文。在他看来，除了经贸和国际合作，文化交流也是中法关系的重要组成部分，包括彼此应了解对方的文学和哲学。

走进巴黎凤凰书店，在一个大红“中国结”的“指引”下，可以找到《论语》等一批中国文化书籍。女店员弗洛琳·马雷夏尔告诉记者，包括她本人在内，法国有很多热爱中国文化的读者，《论语》等有关中国文化的书籍销量不错。她已学了7年中文，有个中文名“付雅婷”，既喜欢《论语》等典籍，也钟爱巴金、鲁迅、郁达夫等现代作家的作品。

2014年，《论语》与《道德经》《水浒》《西游记》《家》等名著一起入选“在法国最有影响的十部中国书籍”之列。法国首任国民教育部汉语总督学、法国汉语教学协会会长白乐桑当时参与了组织投票。他日前在专访中告诉记者，法国兴起汉语热与法中两国的历史渊源以及法国教育部的支持密不可分。

如今，在法国乃至欧洲提到孔夫子，除了《论语》，人们还会自然而然联想到孔子学院。据统计，中方已在欧盟国家建立131所孔子学院和251个孔子课堂。其中，法国是较早实行将汉语纳入国民教育体系并由国家制定教学大纲的国家。法国目前有16个孔子学院和2个孔子课堂，为法国人打开了学习汉语、了解中国的重要窗口。

德不孤，必有邻。期待《论语》和中国文化在法国拥有越来越多的知音。（记者应强 孙浩 徐永春）

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