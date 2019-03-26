李克强会见出席中国发展高层论坛2019年年会的境外代表并座谈

国务院总理李克强3月25日下午在北京会见出席中国发展高层论坛2019年年会的境外代表并同他们座谈。来自世界五百强企业的负责人、国际知名学术研究机构的专家学者、主要国际组织代表等百余人参加。

3月25日，国务院总理李克强在北京会见出席中国发展高层论坛2019年年会的境外代表并同他们座谈。 新华社记者 黄敬文 摄

戴姆勒股份公司董事会主席蔡澈、IBM公司董事长罗睿兰、宝马集团董事长科鲁格、辉瑞公司首席执行官艾伯乐、力拓集团首席执行官夏杰思等机构负责人发言，分别就他们关心的问题向李克强提问。李克强一一作答。

李克强表示，去年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国人民奋力拼搏，中国经济运行保持总体平稳、稳中有进。面对新的下行压力，我们将继续大力推进减税降费、培育壮大新动能等应对举措，不靠扩大赤字、放松银根，而是围绕市场做文章，以改革开放做动力，进一步激发市场活力，一定能够顶住下行压力，保持中国经济运行在合理区间，持续健康发展。

李克强指出，中国现在仍然是世界上最大的发展中国家，过去40年取得的巨大成就得益于改革开放。中国开放的大门会越开越大。我们出台外商投资法，就是要以法律手段更好保护外商投资，按照竞争中性原则一视同仁、公平地对待所有外商投资，明确采用准入前国民待遇和负面清单做法，明确“非禁即入”原则。同时，我们将根据对外开放需要和外商反应，继续出台一系列具体落实举措，加强外商合法权益保护。

李克强强调，人类面临的新一轮工业和技术革命，只能去拥抱，不可能排斥。中国政府对创新活动采取包容审慎的态度来监管，避免一上来就制止，同时引导其健康规范发展。中国鼓励新技术、新业态发展，为创新发展营造空间。我们将全面加强知识产权保护，健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度，决不允许强制转让技术，坚决依法打击各类侵犯知识产权行为，打造国际化、市场化、法治化的营商环境。

李克强还回答了与会其他代表关于中美经贸关系、高科技服务、医药合作、隐私保护、化工产业发展等方面的提问。

与会各国代表表示，今年论坛的主题是“坚持扩大开放，促进合作共赢”，大家讨论了中国如何保持增长势头，包括结构性改革、财政政策、制造业及金融领域改革等，增强了他们对中国市场的信心。各方愿继续扩大对华贸易和投资，更好分享中国发展机遇。（记者 孙奕）

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