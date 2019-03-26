习近平同法国总统马克龙会谈

3月25日，国家主席习近平在巴黎爱丽舍宫同法国总统马克龙会谈。当日上午，习近平结束在尼斯的行程，乘专机离开尼斯赴巴黎，继续对法国进行国事访问。这是习近平和夫人彭丽媛抵达巴黎戴高乐机场。 新华社记者 丁林 摄

国家主席习近平25日在巴黎爱丽舍宫同法国总统马克龙会谈。两国元首一致同意，承前启后，继往开来，在新的历史起点上打造更加坚实、稳固、富有活力的中法全面战略伙伴关系。

习近平指出，国际形势发生了很大变化，但中法关系始终保持高水平健康稳定发展。总统先生就任以来，两国关系在不到两年时间里又迈上了新台阶，取得很多新成果。今年是一个具有特殊纪念意义的年份，既是中法建交55周年和中国留法勤工俭学运动100周年，也是新中国成立70周年。知古可以鉴今，为了更好前行。当今世界正经历百年未有之大变局，人类处在何去何从的十字路口，中国、法国、欧洲也都处于自身发展关键阶段。中方愿同法方一道，传承历史，开创未来，使紧密持久的中法全面战略伙伴关系继续走在时代前列，共同为建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界作出更多历史性贡献。

3月25日，国家主席习近平在巴黎爱丽舍宫同法国总统马克龙会谈。会谈前，马克龙在凯旋门为习近平举行隆重、盛大的欢迎仪式。 新华社记者 姚大伟 摄

习近平强调，要把中法关系发展好，政治互信是关键，务实合作是必由之路，国民感情是基础。新形势下，中法双方在这3方面要做得更好，要继续探索独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的大国相处之道。政治上，既要筑牢互信的“堤坝”，也要竖立理想的“灯塔”。要深化全方位、多层次沟通交流，充分发挥各个机制性对话作用，密切政府、立法机构、政党、军队间交流。要坚持尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，和而不同、求同存异。要加强在联合国、二十国集团等多边机制中的合作，密切在气候变化等重大国际问题上的沟通和协调，推动落实《巴黎协定》和联合国2030年可持续发展议程，以实际行动维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则和多边贸易体制。

3月25日，国家主席习近平在巴黎爱丽舍宫同法国总统马克龙会谈。 新华社记者 谢环驰 摄

习近平指出，在务实合作方面，中法既要深挖市场的“源头活水”，也要疏浚政策的“河道沟渠”。双方要深化核能、航空、航天等传统领域合作，加快科技创新、农业、金融、养老服务等新兴领域合作步伐。我们赞赏总统先生多次表达同中方开展“一带一路”务实合作的意愿，双方要落实好“一带一路”第三方市场合作示范项目。要为双边贸易与投资提供更多支持和便利。我们刚刚颁布了《外商投资法》，将继续大幅放宽市场准入，优化营商环境，加强知识产权保护，打造高水平对外开放新格局。我们欢迎更多法国企业赴华投资兴业，也希望法方为中国企业在法投资提供公平、开放、非歧视待遇。

3月25日，国家主席习近平在巴黎爱丽舍宫同法国总统马克龙会谈。 新华社记者 鞠鹏 摄

习近平强调，中法在人文交流方面，既要畅通政府间合作的“主渠道”，也要丰富民间交往的“涓涓细流”。要充分发挥中法高级别人文交流机制的统筹协调作用，加强文化、旅游、语言、青年、地方等领域合作，共同办好中法建交55周年和中国留法勤工俭学运动100周年纪念活动，在2021年互办中法文化旅游年。

习近平指出，中国和欧盟是当今世界两大力量、两大市场、两大文明。中国重视欧洲战略地位和作用，一直将深化对欧关系作为外交优先方向。中方支持法方在欧洲联合自强进程中继续发挥引领作用。希望法方推动欧盟在发展对华关系方面发挥更积极影响。希望双方加快推进中欧投资协定谈判，尽早启动中欧自由贸易区联合可行性研究。

3月25日，国家主席习近平在巴黎爱丽舍宫同法国总统马克龙会谈。 新华社记者 谢环驰 摄

马克龙表示，法中建交55年来，双方始终相互尊重，这使得我们可以开展富有成效的广泛合作。法中全面战略伙伴关系的基调是合作，法国祝贺中华人民共和国成立70周年取得的巨大成就，致力于成为中国可靠和明确的战略伙伴，愿同中国一道，建设一个平衡、稳定、安全、繁荣的世界。法方对法中关系的未来充满信心。法方愿同中方加强航空、航天、核能、农业、金融、科研、汽车制造、养老服务等领域合作，对接法国“未来工业计划”和“中国制造2025”。法方愿积极参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛和第二届中国国际进口博览会。法国支持大力促进两国教育、文化、体育、旅游以及军事防务方面的交流合作。

马克龙表示，法方高度评价中国在应对气候变化以及维和等多边议程中的重要引领作用。法方不接受保护主义。法中在国际事务中有很多共同主张，保持着密切沟通协调。法中、欧中可以合作推进更多国际议程，完善全球治理体系，维护多边主义和自由贸易。法国愿积极推动欧中合作关系不断向前发展，主张加强欧盟互联互通战略同“一带一路”倡议对接。

3月25日，国家主席习近平在巴黎爱丽舍宫同法国总统马克龙会谈。 新华社记者 鞠鹏 摄

会谈后，两国元首共同见证第三方市场合作等双边合作文件的交换。

两国元首还共同会见了记者。

会谈前，马克龙在凯旋门为习近平举行隆重、盛大的欢迎仪式。

三月的巴黎碧空如洗，阳光明媚。凯旋门星形广场上，仪仗队和军乐团整齐列队，静候习近平的到来。

习近平和夫人彭丽媛乘车抵达凯旋门时，马克龙和夫人布丽吉特上前热情迎接。两国元首步入星形广场，在法国军旗前肃立。军乐队高奏中法两国国歌。在马克龙陪同下，习近平检阅法兰西共和国卫队和陆、海、空三军仪仗队。两国元首前行至无名烈士墓前肃立，向无名烈士墓献花。军乐团再次奏响两国国歌。习近平分别同法国官方代表、长明火委员会成员代表握手，在贵宾簿上签名，同法国老战士和荣誉军团旗手握手。习近平夫妇同法方主要官员握手，马克龙夫妇同中方陪同人员握手。

随后，在威武整齐的摩托车队护卫下，习近平乘车前往爱丽舍宫，沿途100多名法兰西共和国卫队骑兵身骑骏马、整齐列队，夹道欢迎。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。

当天上午10时许，习近平结束在尼斯的行程，乘专机离开尼斯赴巴黎，继续对法国进行国事访问。2架法国空军战机升空护航。专机抵达巴黎戴高乐机场时，法国政府高级官员前来迎接。（记者霍小光 李建敏 郝薇薇）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)