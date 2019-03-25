习近平：欢迎摩方积极参与共建一带一路国际合作

会谈前，阿尔贝二世亲王为习近平举行隆重欢迎仪式。

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图为习近平和夫人彭丽媛同阿尔贝二世亲王夫妇合影。

新华社记者 鞠 鹏摄

本报摩纳哥3月24日电 （记者杜尚泽、冯雪珺）国家主席习近平24日同摩纳哥亲王阿尔贝二世举行会谈。

习近平指出，很高兴应亲王殿下邀请对摩纳哥公国进行国事访问。这是中国国家主席首次访问摩纳哥。我们两国相似的民族性格和共同的精神追求，使得我们相知相亲。中摩建交20多年来，双方始终真诚友好、平等相待。当前，中摩双边关系稳步发展，务实合作与时俱进，尤其是在环保、电信、移动支付等新领域走在中欧合作前列。中摩关系已成为不同大小、不同历史文化、不同社会制度国家友好交往的典范。

习近平强调，我同亲王殿下在半年内实现互访，体现着中摩关系的高水平。双方要牢牢把握双边关系的正确方向，不断巩固传统友谊和政治互信，加强在联合国和国际事务中的沟通协调和相互支持。双方要坚持开放合作，深化互利共赢。中方欢迎摩方积极参与共建“一带一路”国际合作。双方要提升两国环保合作水平。中方欢迎亲王基金会在中国开展环保公益行动，不断丰富人文交流内涵。

阿尔贝二世亲王代表摩纳哥王室、政府和人民热烈欢迎习近平主席对摩纳哥进行历史性访问。阿尔贝二世亲王表示，在中华人民共和国迎来建国70周年之际，我祝贺中国发展取得的巨大成就。摩中关系发展良好。摩纳哥愿拓展同中国在科技、创新、生态环保、野生动物保护、可再生能源等领域合作，摩方高度赞赏中国在气候变化等国际事务中发挥的重要作用，愿支持中方办好明年《生物多样性公约》第十五次缔约方会议，支持并祝愿2022年北京冬奥会取得成功，愿推动摩中人文交流，增进两国人民友好。

会谈前，阿尔贝二世亲王为习近平举行隆重欢迎仪式。

习近平和夫人彭丽媛乘车抵达王宫庭院时，阿尔贝二世亲王夫妇上前热情迎接。军乐团奏中摩两国国歌。两国元首一同检阅仪仗队。检阅完毕，两国元首夫妇观看分列式。习近平同摩方主要官员握手，阿尔贝二世亲王同中方陪同人员握手。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。

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