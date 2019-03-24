开启法中关系新阶段——法国各界热议习近平主席署名文章

新华社巴黎3月23日电 在对法兰西共和国进行国事访问前夕，国家主席习近平23日在法国《费加罗报》发表题为《在共同发展的道路上继续并肩前行》的署名文章，在法国各界引发热烈反响。

法国多位政要、学者和知名人士在接受新华社记者采访时表示，习近平主席的署名文章表达了对法国的美好情感和特殊情谊，将进一步巩固双边关系，有力促进两国多领域合作，开启法中关系新阶段。

法国外长勒德里昂表示，习近平主席对法国进行国事访问意义重大。“法中两国都面临巨大挑战，两国共同致力于维护多边主义。两国建立了互信关系，除了加强现有合作，两国之间还具有更大的合作潜力。”

巴黎和平论坛主席、世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米非常赞同习主席在文章中强调的推动构建人类命运共同体。他认为，当今世界面临着各种各样的问题和挑战，人类社会必须团结起来重新树立希望，比如从气候和环境问题入手，在这方面中国已经做出了巨大贡献。中国在践行“构建人类命运共同体”方面为全世界做出了表率。

里昂新中法大学协会副主席阿兰·拉巴表示，他非常认同习近平主席对两国关系提出的殷切期望，要把握好独立自主、开放共赢、包容互鉴和责任担当这四个关键，在双边关系层面和欧中关系层面建立更加平衡和更加信任的关系。

法国国营铁路公司下属法沃迪集团中欧铁路运输总监格扎维埃·旺德佩庞告诉记者，习近平主席在署名文章中表达了推动两国经贸发展的意愿，这是非常具体和有利的信号，“我从事铁路运输业务，希望通过铁路运输进一步促进法中贸易，我们已经准备好了。”

法国智库“亚洲中心”主任让-弗朗索瓦·迪梅利奥注意到习近平主席在署名文章中强调两国应加强协调、维护多边主义、携手应对挑战。他认为，习主席倡导推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，这将进一步保障投资自由流动，促进欧中之间实现互利共赢。在应对气候变化合作方面，法中两国具有广泛共识，可以携手推动达成和落实气候变化《巴黎协定》。

法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱表示，通过习主席的文章，她深切感受到中国对法国的深厚情谊。习主席此访将使两国的命运更加紧密相连。她认为，双方遵循独立、双赢的原则发展关系并各自肩负责任，法中友谊对世界和平有重要作用。

法国中国问题专家、巴黎第八大学地缘政治学博士皮埃尔·皮卡尔认为，习主席在文章中不仅总结回顾了最近5年来两国关系发展的累累硕果，更表示要同法方一道播种法中合作的新希望。他说，习主席的文章指明了未来两国关系发展的关键点，相信法中将巩固传统友谊，不断深化合作，取得更大成果。（参与记者：应强、徐永春、唐霁、陈晨、杨一苗、徐甜）

(责编：王仁宏、曹昆)