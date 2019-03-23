原标题：习近平出席意大利总统马塔雷拉举行的隆重欢送仪式

新华社罗马3月23日电（记者黄尹甲子 李建敏）国家主席习近平23日在罗马出席意大利总统马塔雷拉举行的隆重欢送仪式。

当地时间上午9时50分许，习近平和夫人彭丽媛抵达总统府。两国元首亲切话别。习近平感谢马塔雷拉总统和意大利政府的热情接待。习近平指出，此访期间，我同总统先生等意大利领导人进行了深入友好的会谈会见，加深了双方互信和各领域务实合作。中意双方要进一步密切高层往来，推动两国全面战略伙伴关系迈上新台阶。

马塔雷拉表示，热烈祝贺习近平主席对意大利的历史性访问取得圆满成功。我和主席先生进行了坦诚深入、富有成果的对话，这对于促进意中两国各领域合作十分重要。我愿同主席先生加强联系，推动意中关系不断得到新发展。

习近平主席夫妇同意方主要官员握手道别，马塔雷拉总统和女儿劳拉同中方陪同人员握手道别。军乐团奏中意两国国歌。仪仗队长趋前请习近平检阅。习近平在马塔雷拉总统陪同下检阅仪仗队。习近平主席夫妇、马塔雷拉总统和劳拉在上车处道别。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等出席欢送仪式。

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