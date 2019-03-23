专访：习近平主席访问将为中法关系注入新动能——访中国驻法国大使翟隽

应法国总统马克龙邀请，国家主席习近平即将对法国进行国事访问。中国驻法国大使翟隽近日接受新华社记者专访时说，习主席此访将进一步提升紧密持久的中法全面战略伙伴关系水平，为中法关系绘就更辉煌蓝图、铺就更宽广道路，为两国关系注入新动能。

翟隽表示，习主席此访具有双重重要意义。在双边层面，中法关系正站在新的历史起点上。习主席此访是中国国家元首时隔5年再次对法国进行国事访问，正值中法建交55周年和中国留法勤工俭学运动100周年，是一次巩固中法友好、开启两国关系崭新篇章的访问。在国际层面，当今世界正面临百年未有之大变局，多边主义和全球治理面临如何发展的时代抉择。中法作为联合国安理会常任理事国和具有全球影响的大国，担负着特殊历史使命和责任。新形势下，中法关系的战略性、全球性、时代性特征更加凸显。

他指出，独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢是中法关系的鲜明特点。中法建交55年来，无论国际风云如何变幻，两国关系始终沿着先辈领导人开辟的道路稳步向前。中法坚持相互尊重、求同存异、互利共赢，不断扩大双边交往合作，给两国和两国人民带来了实实在在的福祉。中法之间的联系从未像今天这样紧密，两国人民也从未像今天这样渴望了解和亲近彼此。

翟隽表示，法国是安理会常任理事国和欧盟核心国家，欧洲是国际格局中的重要一极。今年是中法建交55周年、中欧建立全面战略伙伴关系16周年。中法关系的不断深化和发展，树立了国家间相互尊重、互利共赢的典范，对世界启迪良多。

翟隽认为，当下中法、中欧关系新的特点和前景主要表现在三个方面：

一是战略协调更加密切。当今世界单边主义、保护主义加剧，核扩散、恐怖主义、网络安全等挑战层出不穷，国际形势不确定性、不稳定性上升。中法、中欧旗帜鲜明地主张维护多边治理体系和开放自由的全球经济秩序，成为当前国际关系重要稳定因素。“中法环境年”去年正式启动，双方致力于加强气候与环境领域全方位合作；在二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会期间，中法以“中法+联合国”模式成功举办气候变化问题三方会议，中法协作有效提振了国际社会共同应对气候变化的信心和决心；去年第二十次中欧领导人会晤在北京成功举行，中欧双方就维护以规则为基础的多边贸易体制、抵制保护主义和单边主义达成重要共识。

二是务实合作进一步深化。去年中法贸易额超过600亿美元，创历史新高。中法在核能、航空航天等领域大项目合作不断，医药卫生、绿色发展、金融服务等领域合作稳步推进，农业一体化、高端制造业、人工智能等新兴领域合作势头喜人。两国政府已就依托中法第三方市场合作机制开展“一带一路”具体项目合作达成共识，相关工作正有序推进。从欧洲看，中欧经贸关系已形成“你中有我、我中有你”的利益交融格局。在“一带一路”框架下，中欧班列累计开行数量达到1.4万列，通达欧洲15个国家、50个城市。推动更加开放、包容、普惠、平衡、互利共赢的经济全球化成为中欧双方的共同愿望和责任。

三是友好基础更加牢固。中法两国地方交流空前活跃，友好省区市超过100对。2018年，中国赴法旅游人数创下230万人次的历史新高。中国留法学生到2020年有望达到5万人，届时将成为法国第一大外国留学生群体。法国在华留学生也达到1万多人，10万多法国学生在学习中文。中方已在欧盟国家建立131所孔子学院和251个孔子课堂，中国高校已开设欧盟全部24种官方语言课程，中国在欧盟国家的留学人员总数约30万人，欧盟国家共有超过4.5万人来华留学。这些数据表明，中法、中欧关系的民意基础更加牢固，前景会更加美好。（新华社记者应强 徐永春）

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