习近平同意大利总统马塔雷拉举行会谈

3月22日，国家主席习近平在罗马同意大利总统马塔雷拉举行会谈。会谈前，马塔雷拉总统为习近平举行隆重欢迎仪式。

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3月22日，国家主席习近平在罗马同意大利总统马塔雷拉举行会谈。会谈前，马塔雷拉总统为习近平举行隆重欢迎仪式。这是习近平和夫人彭丽媛同马塔雷拉总统和女儿劳拉合影。

新华社记者 王 晔摄

本报罗马3月22日电 （记者赵嘉鸣、杜尚泽）国家主席习近平22日在罗马同意大利总统马塔雷拉举行会谈。两国元首一致同意，从战略高度和长远角度牢牢把握中意关系发展大方向，携手推动中意全面战略伙伴关系在新时期得到更大发展。

习近平指出，中意都是拥有灿烂文化的文明古国。两国关系有着深厚的历史积淀。今年是中意建立全面战略伙伴关系15周年，明年将迎来两国建交50周年。近半个世纪来，两国相互尊重、相互信任、相互帮助，不断密切高层交往和战略互信，增进交流合作和利益交融，深化相互了解和传统友谊。当今世界正面临百年未有之大变局。中方愿同意方传承和发扬合作精神，加强战略沟通，推动国际社会求同存异，以合作促发展，为建设一个更加美好的世界贡献新的智慧和力量。

习近平强调，中方愿同意方携手努力，把牢新时期中意关系发展大方向，密切高层交往，推动双边务实合作提质升级。我赞同总统先生提出的意中应该做利益包容、共同发展的伙伴，中方愿同意方加强全面战略伙伴关系。双方要强化理念沟通，巩固政治互信，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，密切政府、立法机构、政党交流合作。双方要打造合作亮点，携手共建“一带一路”，加强发展战略对接和务实合作规划。中方愿进口更多意大利优质产品，鼓励更多有实力的中资企业赴意大利投资兴业。双方要密切人文交流，加强文化、教育、影视、媒体等领域交流合作，筑牢民心相通工程。

习近平指出，中国一贯支持欧洲一体化进程，尊重欧盟为解决自身问题所作努力。希望意方继续发挥积极作用，推动欧盟同中方一道推进和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。中方愿同意方就联合国事务、全球治理、气候变化、2030年可持续发展议程等重大议题加强沟通和协调，共同倡导贸易和投资自由化便利化，引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。

马塔雷拉表示，热烈欢迎习近平主席。我前年对中国的访问至今记忆犹新。意中保持密切高层交往，特别是习近平主席这次来访，充分显示了两国关系的高水平。中国是意大利紧密而重要的伙伴。意方钦佩中国发展成就，赞赏中方奉行开放战略，看好意中合作前景，愿以意中全面战略伙伴关系建立15周年和明年建交50周年为契机，拓展两国经贸、投资、科技、创新等各领域互利合作。意大利和中国曾位于古代的丝绸之路两端，这是我们两国密切联系的纽带。意大利支持习近平主席倡导的共建“一带一路”倡议，相信这将有利于欧亚大陆互联互通和共同发展，使古老的丝绸之路在当代焕发新的活力。“一带一路”也是一条文化交流之路。意方愿加强同中方文化旅游领域交流合作。意中都是拥有上千年文明的古国，两国人民有足够的智慧应对当今人类社会面临的挑战。意大利相信中国的复兴将为世界和平与繁荣做出新的历史贡献。意方致力于推进欧中关系深入发展，愿加强同中国在联合国、二十国集团等多边机构中的沟通和协调，共同维护多边主义和贸易自由化，携手应对气候变化、国际安全等方面的挑战。

会谈后，两国元首共同会见了记者。

会谈前，马塔雷拉总统在总统府广场为习近平举行隆重欢迎仪式。早春的罗马煦风微送，晴空万里。习近平和夫人彭丽媛乘车在身着盛装、雄姿英发的意大利骑兵护卫下，前往总统府广场。

习近平和夫人彭丽媛抵达时，马塔雷拉总统和女儿劳拉在停车处迎接，互致问候。随后，军乐团奏中国、意大利两国国歌，升中国国旗。两国元首一同检阅仪仗队。仪仗队长趋前请习近平检阅。习近平在马塔雷拉总统陪同下依次检阅陆军、海军、空军和骑兵方队。习近平同意方主要官员握手，马塔雷拉总统同中方陪同人员握手。

当天，习近平向意大利无名烈士纪念碑献花圈。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2019年03月23日 01 版）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)