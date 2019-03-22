外交部：李克强将出席博鳌亚洲论坛2019年年会

人民网北京3月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。记者会实录如下：

国务院总理李克强将于3月28日应邀出席在海南博鳌举行的博鳌亚洲论坛2019年年会开幕式并发表主旨演讲。

韩国总理李洛渊、老挝总理通伦、卢森堡首相贝泰尔、圣多美和普林西比总理热苏斯将应邀出席年会。

问：据报道，加拿大油菜籽协会发消息称，中国进口商不愿购买所有产自加拿大的油菜籽，已经不再仅仅是Richardson International一家公司。加拿大输华农产品目前正受到严格的通关检查，导致加方农产品订单被取消。你能否证实？这是否是中方对加拿大采取的经济报复措施？

答：我的同事上周回答过类似问题。中国海关总署也发布了有关警示通报。我这里没有进一步的信息可以提供。

我只想强调一点，维护中国消费者安全利益，保护中国农业生产和生态安全是中国政府的职责所在。中国海关采取有关措施，是正常的检疫安全防范，合情合理，符合中国相关法律法规，也符合国际惯例。

问：据报道，美国总统特朗普21日发推特称，美国是时候完全承认以色列对戈兰高地的主权了，该地区在战略和安全上对以色列和该地区稳定具有重要意义。以色列总理内塔尼亚胡同特朗普通电话表示感谢。欧盟发言人称，欧盟对戈兰高地主权归属立场未改变，不承认其是以色列领土一部分。中方对此有何评论？

答：在包括戈兰高地在内的阿拉伯被占领土问题上，联合国安理会第242号决议、第338号决议有明确规定。中方一贯主张有关各方根据联合国有关决议和国际法准则，通过谈判妥善解决领土争端，最终实现中东地区的全面、公正和持久和平。

问：据报道，美国财政部宣布，将对协助朝鲜规避制裁的两家中国公司实施制裁。中方对此有何评论？

答：中方一贯认真、严格执行联合国安理会通过的有关涉朝决议。对于中国企业和个人，如有违反联合国安理会决议的行为，一经查实，中方会根据自己的国内法依法依规进行查处。

同时，我们坚决反对任何国家根据自身国内法对中国实体实施单边制裁和“长臂管辖”。中方已就此事向美方提出了严正交涉。我们敦促美方立即停止有关错误做法，以免影响双方在有关问题上的合作。

问：这两天外界都非常关注莫桑比克、马拉维和津巴布韦遭遇强热带气旋袭击并造成重大人员伤亡和财产损失。周二记者会上，你说中国政府愿在力所能及的范围内为三国救灾提供必要的支持和帮助。你能否透露中方提供援助的有关具体安排？

答：中方一直高度关注有关国家遭受强热带气旋袭击造成重大人员伤亡和财产损失。习近平主席已经分别向莫桑比克总统纽西、津巴布韦总统姆南加古瓦、马拉维总统穆塔里卡发去了慰问电。

中国政府迅速向三国政府提供了紧急人道主义援助，帮助三国开展抗灾救灾以及灾后重建等工作。中国国家国际发展合作署已经就此发布了消息。与此同时，在三国的中资企业和华侨华人也通过出人出力、捐资捐物等方式自发投入到当地救灾工作当中。中方愿根据有关国家政府和人民的需要，积极考虑进一步提供人力和物力支持。有关消息我们也会及时发布。

问：我们注意到，这两天，第二届“澜湄周”的系列活动正在地区多个国家以及中国的云南、贵州、四川、广西等地举行。你能否介绍举办这一主题系列活动的有关考虑？你如何评价当前澜湄合作的总体情况？中方对澜湄合作下一步发展有何预期？

答：2018年1月澜湄合作第二次领导人会议将每年3月23日的那一周确定为“澜湄周”。今年3月18日至24日，也就是本周，迎来了第二届“澜湄周”。据我了解，围绕第二届“澜湄周”，中国和湄公河五国的中央、地方政府以及驻外机构等将举办50余场丰富多彩的庆祝活动，这充分展现了澜湄合作的独特魅力和丰富成果，也显示了六国促进澜湄合作的坚定决心。

澜湄合作是首个由全流域六国共商、共建、共享的新型次区域合作机制。自2016年正式启动以来，澜湄合作秉持“同饮一江水，命运紧相连”的主题，充分发挥六国地缘相近、人文相亲、经济互补的优势，稳步推进机制建设、务实合作、人文交流，取得了丰硕成果，为澜湄次区域各国人民带来了实实在在的福祉，也使六国之间的关系好上加好、亲上加亲，展现出光明的发展前景。中方愿与湄公河国家携手努力，共同打造澜湄流域经济发展带，建设澜湄国家命运共同体，促进澜湄次区域更好地实现发展与繁荣。

问：越南方面称，近日，在中越争议海域的一艘越南渔船因中方海警船追赶而沉没。越方已就此向中方正式提出交涉。中方对此有何回应？

答：西沙群岛是中国领土，不存在任何争议，我们要求越方立即停止在中国西沙群岛内水和领海的非法侵渔活动。

关于越方所提3月6日的事件，中方已对外发布过消息。在中国公务船抵达前，违法越南渔船已触礁沉没，我们希望越方不要捏造事实。

问：下周二，习近平主席将在出席一个论坛期间，会见法国总统马克龙和德国总理默克尔。你能否介绍有关情况？

答：习近平主席访问法国期间，中法双方将共同举办全球治理论坛，邀请中法、中欧各界人士就维护多边主义和多边贸易体制、完善全球治理、应对全球性挑战、共建“一带一路”等广泛议题深入交换意见。习近平主席将同法国总统马克龙、德国总理默克尔、欧盟委员会主席容克等共同出席论坛闭幕式并致辞。王毅国务委员兼外长将同法国欧洲和外交部长勒德里昂共同出席此次论坛开幕式。

问：据报道，美国国务院发表年度《香港政策法报告》。中方对此有何评论？

答：香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的权利和自由依法得到充分保障。中国政府严格按照宪法和基本法办事、全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，不会改变。

我想强调，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，外国政府无权干涉。美方发表的有关报告，无视事实，对香港事务说三道四，对中国中央政府和香港特区政府进行无端指责，中方对此强烈不满和坚决反对。我们要求美方停止这一错误做法，在涉港问题上谨言慎行。

问：据报道，几个菲律宾前官员称，他们已向国际刑事法院提起诉讼，指控中方在南海的有关行动。你对此有何评论？

答：我看到了有关报道。你应该也注意到了，杜特尔特总统已经就此作出了回应。我们对杜特尔特总统的表态表示赞赏。

中方在南海问题上的立场是一贯的、明确的。近来，在中国和地区国家的共同努力下，南海局势向好发展。在这种情况下，菲律宾个别人士的小打小闹掀不起什么风浪，对中菲关系也造成不了什么影响和冲击。中方愿同菲方一道，继续推动中菲关系持续稳定健康向前发展。

问：据彭博社报道，消息人士称，美国政府已批准台湾购买60多架F-16战斗机的请求。中方对此有何评论？

答：中方坚决反对美售台武器的立场是一贯的，也是坚定的，已就此向美方提出严正交涉。我们敦促美方充分认识到有关问题的高度敏感性和严重的危害性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，特别是“八·一七”公报规定，停止售台武器和美台军事联系，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损害中美重要领域合作和台海和平稳定。

问：据报道，日本外务省已就中方在东海海域开展油气开发活动向中方提出交涉。你对此有何评论？

答：中国在东海的油气活动均位于毫无争议的中国管辖海域，完全是中方主权权利和管辖权范围内的事情。

另外，我还要多说一句，所谓“中间线”只是日本单方面的主张，中方坚决反对，从来没有承认过。

问：我刚刚看到一条消息：今天下午，朝鲜方面单方面撤出开城朝韩联络办公室的朝方人员。中方对朝方这一举动有何评论？

答：我还没有看到你说的这条消息，需要了解一下。

在各方共同努力下，目前朝鲜半岛局势保持平稳态势。我们鼓励有关各方继续保持接触，开展对话，相向而行，推动半岛无核化和建立半岛和平机制进程不断取得新进展。

问：江苏发生的爆炸事故导致大量人员伤亡。是否有外国公民在此次事故中伤亡？

答：你说的情况我还不掌握，可以在会后帮你了解一下。

(责编：刘叶婷、杨牧)