习近平主席2019年首访将赴欧洲 三大亮点前瞻

人民网北京3月21日电（杨牧、刘叶婷）应意大利共和国总统马塔雷拉、摩纳哥公国元首阿尔贝二世亲王和法兰西共和国总统马克龙邀请，国家主席习近平将于3月21日至26日对上述三国进行国事访问。

对于习近平主席2019年的首次出访，各界人士高度关注、预期积极。专家表示，此次出访对于中意、中摩、中法关系的发展具有重要的历史性意义，不仅将深化中国与上述三国的传统友谊，而且将促进双方间的务实合作，并有力推动中欧关系的进一步发展。

首访意大利：共建“一带一路”推动务实合作

中意友谊源远流长。当前，中意两国在经贸投资、科技创新、文化教育、地方交流等领域的合作成果显著，双方深化交流合作的愿望日益强烈。2017年，马塔雷拉总统成功访华后多次诚挚邀请习近平主席回访，意大利政府重视中意关系发展。外交部副部长王超指出，今年是中意全面战略伙伴关系建立15周年，明年将迎来中意建交50周年，两国关系发展面临着重要的机遇，此访是中国国家主席时隔10年再次访问意大利，对双边关系发展具有承前启后、继往开来的历史意义。

“在中意建立全面战略伙伴关系15周年的时间节点上，习近平主席此次出访将进一步增强两国政治互信，把双方合作关系提高到更高水平。”前驻意大利大使董津义接受人民网记者采访时表示，在当前复杂的国际形势下，各国都在寻找新的发展方式和道路，并需要各国领导人进行沟通协调。意大利是二十国集团和欧盟重要成员国，习近平主席今年首访第一站将赴意大利，充分说明中国领导人对意大利和欧盟的重视，期待通过双方领导人的进一步沟通，给中意关系的发展注入巨大的推动力。

值得注意的是，意大利对“一带一路”倡议反应积极。日前，意大利总理朱塞佩·孔特在议会表态，将与中国签署“一带一路”谅解备忘录。这意味着意大利将成为首个加入“一带一路”的G7国家。

“‘一带一路’建设是一个互利共赢的平台，意大利加入不仅符合意现实需要，而且将给中意双方都带来实实在在的好处。”董津义分析认为，从历史角度来看，中意两国分列古代丝绸之路的东西两端，两国的交流源远流长。从现实角度，意大利三面环海有众多港口，从本国发展角度考虑，意大利也愿意加入“一带一路”。“意大利加入‘一带一路’不仅将有利于中意两国关系进一步发展，还将产生良好的示范带动作用，对其他西方国家特别是欧洲国家进一步加深对‘一带一路’的认识，调动他们的积极性发挥推动作用。”董津义表示。

据了解，此次出访，中意双方将在罗马同时举行中意企业家委员会第六次会议，首次第三方市场合作论坛，第二次文化合作机制大会，将有众多的经济界、文化界、企业界人士出席，两国元首届时将简短接见与会代表，这在双边交往史还是首次，充分反映了中意关系蓬勃发展的良好势头。

“经贸关系是两国关系的基础，中意两国企业联合起来进行面对面的直接交流，共商如何发展经济、开拓市场，这对推动中意双方的务实合作，实现互利共赢是一种有益开拓，具有积极意义。”董津义表示。

据介绍，访问期间，双方还将签署涉及外交、经贸、文化等领域的政府间合作文件以及基础设施、机械、金融等领域的商业协议，其中有关文物保护领域的合作文件将就加强世界遗产地交流合作以及在全球范围内打击文物盗掘、走私等展示共同立场。

首访“袖珍之国”摩纳哥 开辟中摩关系新时代

作为习近平主席2019年首访欧洲的三个国家之一，摩纳哥格外吸引外界注意。位于地中海北岸的摩纳哥，虽被称为“袖珍之国”，但也有过人之处。

据了解，摩纳哥的国土面积仅比2平方公里多一点，常住人口不到4万，摩纳哥籍只有8000余人，是世界上第二小的国家。摩纳哥在环保、文化、体育等领域大有名气：不仅是全球闻名的旅游胜地，也是国际海道测量组织、国际单项体育联合会总会等10余个国际组织总部所在地；有高度发达的金融业，也有丰富多彩的文体活动。

多年来，中摩之间保持了长期友好的双边关系。摩纳哥公国元首阿尔贝二世亲王主张积极发展对华关系，曾先后10次到访中国。

王超指出，中摩建交以来，坚持相互尊重、平等相待、政治互信不断深化，经贸、环保、文化、体育等领域的合作独树一帜，成为大小国家友好交往的典范。2018年9月，阿尔贝二世亲王对中国进行国事访问，并诚挚邀请习近平主席访问摩纳哥，这将是中国国家主席首次访问摩纳哥，对中摩关系发展具有历史性意义。

据了解，访问期间，习近平主席将同阿尔贝二世亲王举行会谈，就中摩在政治、经济、人文、文化、环保等领域的合作深入交流，共同开辟中摩关系发展的新时代。

“中国的外交理念是国家不论大小、强弱、贫富，都是一律平等相待。习近平主席此次首访摩纳哥就是在积极践行这一点。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽接受人民网记者采访时表示，摩纳哥是一个“袖珍国家”，而中国是一个超大体量的国家，两国体量对比悬殊。习近平主席访问摩纳哥充分说明，在中国的眼里，各个国家是不分大小的。目前，国际社会存在这样一种声音，认为中国强大了咄咄逼人。然而事实正好相反，中国一直保持着谦虚谨慎作风，我们和所有的国家都保持友好合作、互利互惠的关系。阮宗泽指出，习近平主席首次出访摩纳哥具有历史性意义，对中摩关系以及中国与其他小国关系都将书写下崭新篇章。

再访法国：拓展合作领域 维护多边主义

作为联合国安理会常任理事国和欧盟重要大国，法国是第一个同新中国正式建立外交关系的西方大国，中法关系发展至今已经超越了双边范畴，具有鲜明的战略性、时代性和全球性。今年是中法建交55周年，中法关系保持健康、稳定、高水平发展态势。去年1月，马克龙总统访华期间，习近平主席同他一道为两国关系发展和各领域合作作出了全面规划，双方一致同意进一步提升紧密持久的中法全面战略伙伴关系水平。

在去年底举行的二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会期间，两国元首再次成功会晤。在维护多边主义、改善全球治理、应对气侯变化等重大问题上，中法保持着密切沟通协调，在核能、航空航天、农业、金融、可持续发展等领域的合作全面深入发展，不断取得新成果。双方还结合共建“一带一路”合作，加强发展战略对接，稳步推进第三方市场合作。两国人文交流也更趋活跃，内涵不断丰富，在东西方人文交流中继续发挥着重要的引领作用。

此次，习近平主席时隔5年再次对法国进行国事访问，处在中法关系承前启后之际，对两国关系具有重要的特殊意义。阮宗泽分析认为，保持独立自主是中法关系深入发展的基础，中法两国在维护多边主义和全球治理方面存在着诸多共同利益。当前，中法两国合作逐步提升，在高层往来、经贸、人文交流等领域不断深化拓展，中法关系呈现出稳定发展的鲜明特点。此次，在国际形势日益复杂的背景下，习近平主席访问法国，通过国家领导人的战略引领，将让中法之间的利益汇合更加充实和扩大，有助于把稳定发展的中法关系带入一个更加成熟稳定富有成效的新阶段。

“法国是第一个与新中国建立大使级外交关系的西方国家，当年中法建交就是震惊世界的政治事件，法国和中国建交，对维护世界多极化、反对霸权主义、保持独立自主具有非常重要的意义。”前外交部部长助理、前驻法国大使赵进军接受人民网记者采访时表示，习近平主席此访正值中法建交55周年之际，在当前国际背景下，意义尤为深远。中法最高领导人就重大问题交换意见将对全世界产生很大的影响。他也指出，此次中法双方不仅会在国际问题上交换意见，而且将会进一步推动双方建立更加务实的双边关系。“过去中法两国在飞机、高铁、核电等很多领域进行了诸多合作，未来，在金融合作、民生消费领域的合作空间广阔。”赵进军对中法之间的合作前景充满信心，期待在此次访问之后，中法关系再上新台阶。

据了解，访问期间，习近平主席将同马克龙总统举行大小范围会谈，小范围宴请，会见菲利普总理，国民议会费朗议长和参议院拉尔谢议长，两国领导人将就中法、中欧关系，以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，并见证签署能源、交通运输、农业、金融、文化、科技等领域的合作协议。访问期间，双方还将围绕中法建交55周年、中国留法勤工俭学运动一百周年、全球治理等举行系列配套活动。

值得注意的是，去年年底习近平主席曾出访欧洲，今年又将首访设在了欧洲三国，这充分体现了中国对中欧关系的重视。

“中欧关系在当前环境下的重要性不断凸显。当前国际形势出现很多不确定因素，单边主义、保护主义不断抬头。中欧之间共同利益在增加，在反对单边主义、保护主义这些问题上有共同的诉求。中欧都坚定主张多边主义，世界上遇到的挑战和问题，都应该通过谈判协商的方式来处理，所以中欧之间的共同利益和共识在不断扩大。习近平主席2019年首次出访选择欧洲，反映出在国际关系处于变化的节点，中欧加强合作有利于给未来的国际形势注入确定性。”阮宗泽表示。

“此次习近平主席首访欧洲三国，不仅时机恰当，而且对象精准，对推动中意、中摩、中法的双边关系将产生积极意义，也将对推动中欧关系发展具有重大意义和影响。”赵进军表示，在单边主义、孤立主义抬头的背景下，中欧加强合作对话，有利于维护世界稳定，尤其是，在此次出访将对拓展“一带一路”合作空间，打消其他欧洲国家对“一带一路”的疑惑、忧虑将产生积极作用。

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