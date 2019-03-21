《习近平谈治国理政》中意读者会在罗马举行

本报罗马3月20日电 （记者管克江、姜波、韩硕）3月20日，在国家主席习近平即将对意大利进行国事访问前夕，由中国国务院新闻办公室、中国外文局、中国驻意大利大使馆等共同举办的《习近平谈治国理政》中意读者会在意大利首都罗马举行。中宣部副部长蒋建国、中国驻意大利大使李瑞宇、意大利参议院外委会主席彼得罗切利、前众议长塞雷尼、前外长阿尔法诺等约200名中外嘉宾出席活动。

读者会上，蒋建国宣读了习近平主席给意大利罗马国立住读学校校长雷亚莱和8名高中学生的回信，并向他们赠送了习近平亲笔签名的《习近平谈治国理政》第二卷中文版图书。

蒋建国在致辞中表示，《习近平谈治国理政》受到各国读者广泛关注和普遍欢迎，成为当今世界深具影响力的领导人著作之一，为国际社会读懂中国的发展成就、发展动因、发展前景打开了一扇“思想之窗”。学习领会这部著作，应着眼文明交流互鉴，助力相互学习借鉴对方治国理政经验，增进两国人民友谊；着眼推动合作共赢，助力两国发展战略对接、发展优势互补，惠及两国人民；着眼人类前途命运，引领两国人民在推动人类命运共同体中携手努力、并肩前行。

李瑞宇说，《习近平谈治国理政》提出推进“一带一路”建设，开辟了中国引领全球开放合作的新境界；提出建设新型国际关系，标志着走出了一条国与国交往的新路；提出构建人类命运共同体，反映了人类社会普遍共同的价值追求。随着《习近平谈治国理政》在意大利收获更多读者，必将推动“一带一路”合作框架下的民心相通。

彼得罗切利、塞雷尼在致辞中表示，对于意大利读者来说，这是一本发现中国的书，发现中国发展秘诀，发现中国发展与我们息息相关。这部著作提出了很多关于国家治理、全球治理的思想和主张，有很重要的实践价值。意大利人民期待习近平主席来访，对参与“一带一路”建设抱有很高的期待。

参加读者会的罗马国立住读学校师生们表示，习近平主席的来信带给全校师生巨大惊喜，他们将会更加努力地学习中文，更好地了解习近平主席的思想，做意中文化交流的使者。意方嘉宾表示，青年是世界和平发展的希望，习近平主席给罗马国立住读学校师生回信，对于引导意大利青年学生投身意中友好、建设美好世界具有重要的激励作用。

当天，由中央广播电视总台主办、意大利克拉斯传媒集团等协办的中意媒体高层对话在罗马举行。意大利总理府信息和出版事务部副部长克里米表示，古丝绸之路千百年来造就了意中源远流长的友好交往历史，“一带一路”倡议又将两个国家紧密联系起来，意中合作大有可为、潜力无限。

蒋建国在致辞中介绍了共建“一带一路”进展及成果，阐述了当代中国媒体秉持的新闻理念，希望中意两国媒体建立常态化交流合作机制，加强媒体融合发展经验分享，积极为两国友好发展传递正能量。

20日至22日，中意双方还将举办“感知中国·中意友好音乐会”、“设计中国”主题展、“千亿像素看中国”互动体验展等一系列文化交流活动。

《 人民日报 》（ 2019年03月21日 03 版）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)