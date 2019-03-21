习近平会见美国哈佛大学校长巴科

3月20日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见美国哈佛大学校长巴科。

新华社记者 李 涛摄

本报北京3月20日电 （记者王远）国家主席习近平20日在人民大会堂会见美国哈佛大学校长巴科。

习近平赞赏巴科担任哈佛大学校长后首次出访就来到中国，称赞这体现了巴科校长对中美教育交流的重视。习近平指出，教育交流合作是中美关系的重要组成部分，有助于增进中美友好的民意基础。新中国成立70年来、特别是改革开放40年来，大批海外学成归国的人才为中国的发展建设作出了重要贡献。他山之石可以攻玉。我们主张互学互鉴，鼓励留学，支持中外教育交流合作，希望中美人文交流取得更多积极成果。我很高兴，去年底我同特朗普总统在阿根廷会晤时，他也表示支持中美教育交流合作。

习近平强调，改革开放40年来，中国的快速发展很大程度上也得益于教育水平的提高。中国致力于推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。我们将扩大教育对外开放，加强同世界各国的交流互鉴，共同推动教育事业发展。在此过程中，我们愿同哈佛大学等美国教育科研机构开展更加广泛的交流合作。

巴科感谢习近平会见。巴科表示，很高兴就任哈佛大学校长后首次出访就来到中国。我此访不仅作为哈佛大学的校长，也代表着美国高校来促进美中教育交流。美中高校等教育文化机构保持和深化交流合作，从长远看对促进美中关系至关重要。哈佛大学拥有大量中国留学生，汉语在外语中的普及率名列前茅。中国政府高度重视、大力加强高等教育令人钦佩，哈佛大学愿继续推进同中国教育科研机构的交流合作。

孙春兰、杨洁篪、王毅参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年03月21日 01 版）

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