新华社北京3月20日电 题：中欧关系再迎“高光时刻”——习近平主席出访欧洲三国前瞻

新华社记者郑明达、许可

3月21日至26日，国家主席习近平将对意大利、摩纳哥、法国进行国事访问。这是习近平主席今年首次出访，受到外界高度关注。

分析人士认为，此访行程密集、内容丰富、看点纷呈，对推动中国与往访国关系以及中欧关系整体发展具有重要历史意义。

出访时机有深意

一年之计在于春。国际问题专家认为，每年领导人首访选择哪些国家往往都是经过仔细斟酌的。习近平主席此访选择意大利、摩纳哥、法国，足见中方对同三国关系的重视。

今年是中国和意大利建立全面战略伙伴关系15周年，也是中国和法国建交55周年。分析人士认为，此时出访意、法，有助于推动中国同这两个欧洲大国总结双边关系发展经验，共同规划好未来合作蓝图。

此访将是习近平主席时隔3个多月再次踏上欧洲大陆——2018年底，他先后到访西班牙和葡萄牙，掀开了中国同相关国家双边关系新篇章。

“以欧洲收尾、从欧洲开始，说明中国始终将中欧关系置于对外关系的重要和优先方向。”中国太平洋经济合作全国委员会会长苏格表示，习近平主席接连出访欧洲，展现出中国对欧政策的稳定性和连续性。

不久前闭幕的全国两会，向世界传递出中国进一步扩大开放、同世界互利共赢的鲜明信号。中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建说，习近平主席此时访欧，既是中国特色大国外交的一次关键落子，又将向世界释放出更多积极信息，为我国经济社会发展创造良好外部环境。

元首外交看点多

据了解，访欧期间，习近平主席将分别同意大利总统马塔雷拉、总理孔特、摩纳哥亲王阿尔贝二世、法国总统马克龙举行会谈。

据专家介绍，意大利新政府自去年6月上台以来，一直重视发展对华关系；阿尔贝二世亲王曾十次访华，高度赞赏并积极支持中国在国际事务中的重要作用；马克龙去年1月首访中国，此番习近平主席往访，两国元首一年多来实现互访。

“元首外交对中欧关系发挥着重要引领作用，具有高度的战略性、高效性和代表性。”崔洪建说，频密的高层互访有助于进一步增进习近平主席同三国领导人之间的工作和个人关系，进而推动中国与三国关系不断迈上新台阶。

苏格认为，由于历史文化、社会制度、发展阶段不同，中欧在一些问题上难免存在分歧。元首之间的沟通往来和顶层设计，将有助于进一步增进互信、深化合作。

“习近平主席这次访问将是一次巩固友谊之旅、深化合作之旅、战略沟通之旅。”他说。

为共建“一带一路”开辟新空间

据介绍，访问意大利期间，双方将进一步加强共建“一带一路”合作，努力为两国人民带来更多实实在在的利益。

“意大利是共建‘一带一路’的天然伙伴，当前意方提出的在海上、陆地、航空、航天、文化五个方面参与‘一带一路’建设的设想正逐步实现。”中国社科院欧洲研究所所长黄平说。

去年10月，意大利成立中国任务小组，并表示其任务是确保意大利在欧盟与中国开展“一带一路”等框架下的合作过程中发挥领导作用。意大利总理孔特也在不久前表示，“一带一路”倡议对意大利和欧洲来说是发展机遇。

法国是最早同新中国开展务实合作的西方国家之一。两国“一带一路”合作和第三方市场合作稳步推进，核能、航空航天、农业、金融、可持续发展等领域合作不断取得新成果。据悉，两国政府已就依托中法第三方市场合作机制开展“一带一路”具体项目合作达成共识，目前相关工作正在有序推进。

摩纳哥此前也表达了同中国围绕“一带一路”倡议探讨深化生态环保、清洁能源、绿色低碳等领域合作的意愿。

中欧关系“高光时刻”

五年前，习近平主席访问欧洲期间，中欧双方同意要全面落实《中欧合作2020战略规划》，打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。

立足三国，面向欧洲。专家认为，习近平主席此访将为中欧全面战略伙伴关系提供新动力。

崔洪建说，当今世界正处于百年未有之大变局，当前欧洲正面临错综复杂的内部问题和外部压力。中国和欧盟作为世界两大经济体、维护现行国际秩序的两大重要力量，肩负着助力全球经济可持续增长、维护世界和平与发展的重要使命。

分析人士表示，有理由期待，2019年春天将成为中欧关系的“暖春”，中欧合作将为2019年的世界注入“暖流”。

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