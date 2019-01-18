杨洁篪会见赤道几内亚总统奥比昂

当地时间1月17日，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在马拉博会见赤道几内亚总统奥比昂。

杨洁篪向奥比昂转达习近平主席的亲切问候。杨洁篪表示，中赤几友好源远流长，历久弥坚。去年中非合作论坛北京峰会期间，习近平主席同总统先生进行了富有成效的会晤，就发展两国关系达成重要共识。此次我作为习近平主席特别代表访问赤几，目的是就落实好两国元首重要共识和北京峰会成果同赤几方加强沟通，深入对接。

杨洁篪表示，中方将按照习近平主席提出的真实亲诚理念和正确义利观，同赤几方深化治国理政经验交流，继续在涉及彼此核心利益的问题上相互支持。中方愿结合推进“一带一路”建设和落实北京峰会“八大行动”，加强双方务实合作，助力赤几经济多元化战略，造福赤几人民，推动两国全面合作伙伴关系再上新的台阶。

奥比昂请杨洁篪转达对习近平主席的诚挚问候。奥比昂表示，中国是赤几的重要合作伙伴。赤几方感谢中方长期以来给予的大力支持与帮助，欢迎更多中国企业来赤几投资兴业，愿在共建“一带一路”和落实“八大行动”进程中进一步同中方加强互利合作。赤几方将继续就国际和地区事务同中方加强沟通与协调。

同日，杨洁篪还会见了赤道几内亚外长奥约诺。（记者 郑扬子）

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