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宋涛会见德国社民党副主席、联邦副总理肖尔茨

2019年01月17日16:37  来源：新华网
 

中共中央对外联络部部长宋涛17日在北京会见德国社民党副主席、联邦副总理兼财政部长肖尔茨。

(责编：赵艳(实习生)、刘洁妍)
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