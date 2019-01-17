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国际
宋涛会见德国社民党副主席、联邦副总理肖尔茨
2019年01月17日16:37 来源：
新华网
中共中央对外联络部部长宋涛17日在北京会见德国社民党副主席、联邦副总理兼财政部长肖尔茨。
(责编：赵艳(实习生)、刘洁妍)
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