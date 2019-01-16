李克强栗战书分别会见芬兰总统尼尼斯托

本报北京1月15日电 （记者王远）国务院总理李克强15日上午在人民大会堂会见来华进行国事访问的芬兰总统尼尼斯托。

李克强表示，中芬关系长期以来保持良好稳定发展，走在中国同西方国家关系的前列。昨天，习近平主席同总统先生举行了富有成果的会谈，共同规划两国关系未来发展。中方愿同芬方继续努力，推动中芬合作取得更多新成果，为中芬关系不断注入新动力。

李克强指出，中芬经济技术等方面合作优势互补，前景广阔。中国拥有巨大市场，能为芬兰技术创新的商业化提供广阔商机。我们将大力保护知识产权，这不仅符合中国自身转变发展方式的需要，也有助于学习交流先进技术和理念。中方愿同芬方深化货物、服务和技术合作，加强在应对气候变化、绿色发展、清洁能源等领域合作，更好实现互利双赢。

李克强表示，中国坚定支持欧洲一体化进程，始终把欧盟视为维护世界稳定和促进自由贸易的重要力量，期待同欧方举行新一轮中国—欧盟领导人会晤，推动双方合作再上新台阶。芬兰今年下半年将担任欧盟轮值主席国，希望芬方为促进中欧关系发展和欧盟团结繁荣作出积极贡献。

尼尼斯托表示，我每次到访中国，都能看到中国取得新的发展，这给芬兰和各国带来机遇。中国正在成为当今世界的稳定力量。芬方重视对华关系，重视中国的大市场，愿同中方加强两国企业、特别是中小企业间的合作，深化气候变化、技术创新、清洁能源等合作，共同维护多边贸易体系。

国务委员兼外交部长王毅参加会见。

本报北京1月15日电 （记者王远）全国人大常委会委员长栗战书15日在人民大会堂会见芬兰总统尼尼斯托。

栗战书表示，中芬建交以来，始终坚持相互尊重、平等相待、互利合作，已成为不同文化、幅员、发展水平国家和平共处，友好交往的典范。习近平主席和总统先生的会谈富有成果，描绘了中芬关系发展新蓝图。中方愿同芬方一道，落实好两国元首重要共识，推动中芬各领域交流合作不断提升到新水平。中国全国人大愿加强同芬兰议会各层级友好往来，开展立法、监督和治国理政交流，推动经贸、创新、环保、冬季运动等各领域合作。

尼尼斯托表示，希望通过此次访华，推动芬中面向未来的新型合作伙伴关系取得更多实际成果。芬兰愿助力中国成功举办2022年冬奥会。

陈竺参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 03 版）

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