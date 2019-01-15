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联合国发行特别版邮票庆祝中国农历新年

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图片来自联合国邮票官方网站截图
图片来自联合国邮票官方网站截图
来源：人民网-国际频道  2019年01月15日14:14

人民网联合国1月14日电（记者 殷淼）据联合国网站消息：为庆祝即将到来的中国农历己亥猪年，联合国邮政管理处于1月11日正式发行“中国农历生肖”系列己亥猪年特别版邮票版张。

该邮票版张共包含10枚邮票，每枚面值1.15美元，主票面图案为联合国会徽，副票和背景则为猪年生肖形象。

这一生肖形象延续联合国“中国农历生肖”系列邮票的传统，以红色和金色为主色调，以中国剪纸为艺术灵感，设计者为来自中国邮政的特约设计师武世宁。

联合国邮管处从2010年5月开始发行以中国农历生肖为内容的邮票版张，今年的己亥猪年邮票是该系列的第10张生肖版票。

联合国是世界上唯一一个既不是国家、又没有领土，但却可以发行邮票的组织，也是世界上唯一一个以美元、瑞士法郎和欧元三种不同货币发行邮票的组织。

据悉，联合国发行邮票的提议最早于1947年在阿根廷提出，主题主要涉及人权、环境、濒危物种及世界和平等全球性的议题，反映了联合国这一国际组织所从事的工作。

联合国邮票在联合国纽约总部，以及日内瓦和维也纳办事处同时发行。1951年，联合国与美国邮政局达成协议，第一套美元面值的联合国邮票于当年10月24日的“联合国日”成功发行，数日之内便销售一空。此后，联合国又分别与瑞士和奥地利邮政机关达成协议，开始发行以瑞士法郎和奥地利先令为面值的邮票。自1951年成立以来，联合国邮管处已经发行了一千多种各类邮票。

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(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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