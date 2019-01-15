【中国那些事儿】 小渔村“蝶变”创新之都 外媒：深圳如何成为创新者的天堂

深圳：小渔村蝶变“中国硅谷”。图片来源：《悉尼先驱晨报》报道截图

中国日报网1月14日电 法国欧洲工商管理学院（INSEAD）发布的报告称，中国已经超过美国，成为全球吸引风险投资最多的国家。中国初创公司吸引的风投高达560亿美元（约合3875亿元），全球市值最高的十大“独角兽”公司中有五家都来自中国。报告指出，这些企业的成功激发了中国的创业风气，鼓励无数中国年轻人开始自己创业。多家中国科技巨头的所在地、中国创新的窗口、有“中国硅谷”美誉的深圳再次成为外媒关注的焦点。

据《悉尼先驱晨报》网站1月12日报道，互联网金融公司乐信集团首席财务官曾岩在哈佛商学院的一次会议上说道，过去美国投资者最常问中国公司的问题就是，你们与美国哪家公司属于同类型公司？“这就是在问，你们‘山寨’的是哪家美国公司？但是现在情况不同了。去年，十几家中国公司在美国上市，只有个别几家能够回答这个问题。中国公司已经开创了自己的商业模式。”

“创新是致胜的唯一途径”

要了解中国如何走向创新之路，你需要看看深圳。四十年前，深圳只是毗邻香港的一个小渔村。1980年8月深圳经济特区正式成立，吸引外商投资，深圳由此迅速发展成为世界工厂。

今天的深圳就是中国的硅谷。它是全球最大的消费电子产品制造基地。

深圳是众多国家科技领军企业的所在地，包括全球第二大智能手机制造商华为、全球最大民用无人机制造商大疆、最大电动汽车生产商比亚迪等。

深圳的科研投入达900亿元人民币，占其GDP的4.13%，与世界领先的以色列不相上下。

童心制物（Makeblock）创始人王建军的办公桌上立着一只玩具独角兽，架子上摆满了公司斩获的国际设计大奖。37岁的他最近刚刚举办了机器人挑战赛，全球共有3000多支队伍参与了此次比赛。

童心制物旗下的教育机器人套件远销全球160多个国家和地区，用户人数达500万。在法国，童心制物的产品已被学校纳入课程内容。

美国知名商业媒体《快公司》（Fast Company）此前曾对王建军进行了报道，称其曾获美国红杉资本（Sequoia Capital）投资。虽然童心制物的产品主要是销往海外学校，但在教育部宣布机器人与编程将纳入必修课后，国内市场也在快速增长。

童心制物旗下的教育机器人套件远销全球160多个国家和地区，用户人数达500万。图片来源：《悉尼先驱晨报》网站报道截图

王建军大学期间学的是飞行器设计专业，但他多数时间都在做机器人。2012年王建军怀揣着让机器人技术更简单的想法来到了深圳。

深圳像一块磁铁，这里不仅有制造机器人所需的部件，而且由于软件公司林立，还很容易找到优秀的软件工程师。

王建军表示，大部分“山寨”都被赶出了深圳，“深圳有那么多工厂”，这是他们留下的一个有用的资源。

“这些工厂在几年前制造山寨手机，但是现在我们可以利用他们的供应链生产创新产品，利用这些工厂的工人将我们的产品迅速投入生产。”

他说，中国在诸如微芯片设计等“基础技术”领域依然落后于美国，但是中国企业很擅长技术应用的创新。“现在情况已经大为改观。像我这样的年轻企业家都清楚，创新是在竞争中取胜的唯一途径。”

王建军手下有500名员工，其中一半是研发人员。为了培育公司的创新文化，童心制物每两个月就要举办一次创客马拉松，要求员工组队在36小时内将创意变为现实。

不仅如此，童心制物2018年还举办了全球青少年机器人挑战赛，吸引了1000支海外队伍和2000支国内队伍参赛。

他说，“传统的中式教育侧重于如何通过考试，如何拿到高分。我们的社会变化很快，技术至关重要。我们希望孩子不仅要懂技术，还要具备创新和解决问题的能力。参加机器人挑战赛，孩子们能真正学会如何面对压力和失败，如何进行团队合作。”

创新者的天堂

走进深圳著名的华强北电子市场，仿佛置身于《银翼杀手》之中。鳞次栉比的摊位上复古的全息投影和闪烁的灯光让人目不暇接。成千上万的配件产品堆满了整个摊位。

这里是创新者的天堂，在这里一切皆有可能。

在此购买配件的采购者来自世界各地，他们或亲自到场购买，或在网上采购。创业者是这里的常客。

深圳华强北市场上一位摊主在展示电子元件。图片来源：《悉尼先驱晨报》网站报道截图

现年30岁的李峰（音）将一块定制的电路板拿给店主咨询。他正在为佛寺研发一种全自动的转经筒。他的一位台湾客户想订购几百个这种转经筒，李峰正在电子市场为样机寻找配件。就在我们拍照时，他喊道，“这是机密”。

26岁的迈克 里德（Mike Reed）也在华强北上班。他来自澳大利亚昆士兰，是硬件孵化器HAX Accelerator的一名工程师。HAX Accelerator已为250余家科技初创企业提供了指导。北美不少硬件初创企业都想得到HAX Accelerator的支持。这些企业从美国投资者那里获得种子投资，更重要的是，它们与深圳工厂合作，这让他们能更快做出样机。

谈到为什么深圳是全球科技产品研发高地，他说：“你可以一周之内四次修改设计方案。这里生产成本更低，产品能够更快上市。”

HAX明年将为更多中国团队提供支持，迈克·里德对机器人初创企业特别感兴趣。他说，“我们发现遍地都是机遇”。

(责编：袁勃)