习近平同芬兰总统尼尼斯托举行会谈

一月十四日，国家主席习近平在北京人民大会堂同芬兰总统尼尼斯托举行会谈。会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为尼尼斯托举行欢迎仪式。这是习近平和夫人彭丽媛同尼尼斯托和夫人合影。（新华社记者 鞠鹏 摄）

习近平：近年来，中芬关系的主旋律就是构建和推进面向未来的新型合作伙伴关系。中芬加强对话和合作，不仅符合两国和两国人民共同利益，也将为维护世界和平、稳定、繁荣注入更多正能量。

尼尼斯托：习近平主席提出共建“一带一路”倡议非常重要，芬兰愿发挥积极作用，使这一倡议更好地同欧盟对接，促进欧亚大陆互联互通。

本报北京1月14日电 （记者杜一菲）国家主席习近平14日在人民大会堂同芬兰总统尼尼斯托举行会谈。两国元首一致同意，共同谱写中芬关系发展新篇章。

在中国即将迎来农历新年之际，习近平向尼尼斯托和芬兰人民致以新春的祝福。习近平指出，近年来，中芬关系的主旋律就是构建和推进面向未来的新型合作伙伴关系。中芬加强对话和合作，不仅符合两国和两国人民共同利益，也将为维护世界和平、稳定、繁荣注入更多正能量。

习近平指出，中芬双方要坚持互尊互信，保持开放包容心态，尊重各自发展道路，照顾彼此核心利益，维护好中芬关系政治根基，推动中芬关系行稳致远。要以创新为引擎，拓展务实合作新领域，更好服务于两国人民对美好生活的向往。中方赞赏芬方支持“一带一路”倡议，愿同芬方深化共建“一带一路”合作。要充分利用中欧班列等带来的便利条件，促进双向贸易，开展三方合作，探讨在北极航道开发等项目上的合作机遇，共建“冰上丝绸之路”，促进亚欧大陆互联互通。要加强人文交流，我和总统先生将共同启动“2019中芬冬季运动年”，希望双方携手打造冬季运动合作典范。要共同推进全球治理改革，加强国际事务合作，共同推动建设开放型世界经济，维护多边自由贸易体制，落实气候变化《巴黎协定》，推动世界经济强劲、可持续、平衡和包容增长。中方愿同芬方加强在北极理事会框架内合作，共同促进北极地区可持续发展。

习近平强调，中国一贯支持欧洲一体化建设，希望欧洲保持团结、稳定、开放、繁荣，在国际舞台上发挥积极的建设性作用。希望芬方继续为推动中欧关系健康稳定发展发挥积极作用。我们愿同北欧各国和北欧部长理事会保持密切沟通，规划好中国—北欧合作。

尼尼斯托首先向习近平和中国人民致以诚挚的新年问候。尼尼斯托表示，芬中关系发展迅速。芬兰高度评价中国的发展成就，重视中国在国际事务中的作用，珍惜同中国的友谊。习近平主席提出共建“一带一路”倡议非常重要，芬兰愿发挥积极作用，使这一倡议更好地同欧盟对接，促进欧亚大陆互联互通。我这次访华期间，双方将发表《关于推进芬中面向未来的新型合作伙伴关系的联合工作计划（2019—2023）》，相信这将进一步促进芬中友好关系。芬方愿同中方一道，落实好行动计划，深化贸易、创新、环境、旅游、北极事务等各领域务实合作，增进人文交流，加强体育、特别是冬季运动合作。芬兰赞赏中国在应对气候变化国际合作、维护多边贸易体制方面发挥的积极作用。当前形势下，芬中就国际事务保持密切沟通协调十分重要。芬方将以下半年接任欧盟轮值主席国为契机，推动欧盟同中国发展更加紧密的关系。

会谈后，两国元首还共同见证了有关双边合作文件的签署。

签字仪式后，习近平同尼尼斯托共同出席了“2019中芬冬季运动年”启动仪式。习近平在致辞中指出，新中国第一次走上奥运赛场就是参加1952年芬兰赫尔辛基奥运会，五星红旗第一次在奥林匹克体育场上升起。中芬冬季运动发展契合度高、互补性强，合作潜力巨大。相信“2019中芬冬季运动年”将推动两国体育合作迈上新台阶，共同为中芬人文交流注入新活力，不断推动中芬面向未来的新型合作伙伴关系迈上新台阶。尼尼斯托表示，中国已成为世界体育大国。芬中在体育领域结缘已久。芬兰支持中国成功举办2022年冬奥会，很高兴成为第一个同中国开启冬季运动年的国家，相信这将进一步促进两国人民的友谊。中国正在向冬季运动强国迈进，芬兰愿助一臂之力。

中芬两国少年儿童分别向两国元首赠送中芬冬季运动年标识和纪念品。两国元首同中芬冰雪项目运动员代表共同启动“2019中芬冬季运动年”。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为尼尼斯托举行欢迎仪式。

彭丽媛、孙春兰、郝明金、王毅、何立峰、高云龙等参加上述有关活动。

《 人民日报 》（ 2019年01月15日 03 版）

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)