旅拍富士：不同的角度 不一样的风景

作者：2017中国人游日本摄影大赛特等奖获得者 宁慈

富士山是日本最高峰，日本重要国家象征之一，在全球享有盛誉。富士山位于东京西南方约80公里，接近太平洋岸，是横跨静冈县和山梨县的活火山。

因为工作的关系，我每年总会去日本出差两三次，以前对摄影没什么兴趣，也没在意富士山的美，一次偶然的机会，带客人入住山中湖畔的酒店，看到一大群摄影爱好者架着长枪短炮在拍摄富士山的晚霞，我拿出小数码相机也抓拍了几张，回国后发给了喜欢摄影的朋友，他们惊呼晚霞的美丽，但同时为我错失如此好的大片而可惜。因为小数码像素太低，画质太差，照片没有实质性用处，自此以后我就买了单反相机，为的是有机会拍摄更多旅途中的美景。

小数码拍摄的富士山晚霞

每次去日本出差，我总有去拍拍富士山的念头，但工作关系，很少有机会如愿，所以在经过静冈新富士和三岛车站之间的时候，我总是想透过新干线的窗口拍摄富士山的美景，因为天气的原因，每每留下遗憾，能拍到富士山的机会不到三分之一。

在最近数年之中，我也安排了几次富士山的旅游，从不同角度不同场合去拍摄富士山。

透过新干线的窗口拍摄富士山的美景

透过新干线的窗口拍摄富士山的美景

静冈三岛高速公路上抓拍富士山斗笠云

静冈日本平拍摄富士山

静冈烧津通过松树拍摄富士山

山梨河口湖夏季的富士山

东京飞上海航班上拍摄富士山

静冈田子之浦拍摄新干线和富士山

静冈朝雾高原拍摄富士山

山中湖畔众多摄友拍摄富士山日落

河口湖晨雾中的富士山

红叶季节的富士山

河口湖富士山的倒影

据说是轻微地震后河口湖的波纹

“2018中国人游日本摄影大赛”进行中，走过的路、看过的景、拍过的片，欢迎与我们分享，豪华大奖等你拿！

※【关于大赛】

“VISIT JAPAN中国人游日本摄影大赛”是日本国家旅游局“VISIT JAPAN”项目的重要组成部分，举办多年来，累计收到网友投稿作品数万张。活动期间，我们还通过网络媒体以及线下摄影展等形式，为优秀作品提供多元化的展示平台和分享渠道。

本次大赛征稿截至2019年1月20日，我们将结合网络票选及专业评审，从投稿作品中评选出13个优秀获奖作品，预计于2019年2月揭晓。其中还特别设立了手机作品奖项，无论是手机随拍还是专业相机拍摄作品，都有机会获得佳能高端单反套机、松下智能家电、中日双人往返机票、酒店住宿券等豪华大奖。

官网：http://visitjapan-photocontest.people.cn/2018/GB/index.html

投稿：http://visitjapan-photocontest.people.cn/2018/n1/2018/1015/c421742-30341936.html

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)