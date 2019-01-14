这个冬天，去日本寻找童话秘境!

没有樱花、没有红枫，冬天的日本依然有很多美到窒息的景观。在大雪的映衬下，一切都有了童话的色彩。

《冬季合掌村》 作者：太阳雨 拍摄时间：2018/01

白川乡

白川乡的“合掌造”，可以说体现了日本的极致之美，不同的季节，不同的风情。到了冬天，被厚厚的白雪覆盖，夜晚点灯之后，恍若走进了一个童话世界。

地址：岐阜县大野郡白川村

《小樽雪灯路》 作者：ComicCelia 拍摄时间：2016年2月

小樽

无论哪个季节，小樽都有别样的美，冬天的小樽则更多了一份浪漫。

冬季，小樽主要有两大活动。一个是“小樽雪物语”，美丽的玻璃饰品装点着青运河，梦幻般的场景；另一个是“小樽雪灯路”，在手工蜡烛的映照下，温暖的烛光使人忘记了冬季的严寒。

地址：北海道小樽市

《银山温泉》 作者：柠檬红茶 拍摄时间：2018-2-12

银山温泉

作为宫崎骏电影《千与千寻》的场景原型与电视剧《阿信》的舞台背景广为人知。两侧的洋风木造旅馆栉比鳞次，入夜点灯后的雪夜更是浪漫不已，仿佛穿越到古老的时代。

地址：山形县尾花泽市

《圣诞树》 作者：于海童 拍摄时间：2017/02

美瑛圣诞树

这是一个小众景点，位于北海道旭川市东南部的美瑛町，其实就是一棵云杉，孤零零地安静地树立在田野中。因树的形状与圣诞树相似，并且据说枝头部分呈现出星星的形状，周边的田野被大雪覆盖之后，更充满了圣诞气息，很多游客慕名而来。没有指示牌，没有标识，标记就是周围会有游客。正因如此，一旦找到了它，会无限的感动。值得注意的是，周边的田地是私人所有，禁止入内。

地址：北海道上川郡美瑛町

《女满别童话之丘》 作者：陶亦凝 拍摄时间：2018/02/01

冬季童话之丘

这里是黑泽明导演的电影《梦》的取景地。缓缓的山丘上并排的几棵树木，与田野、天空构成一幅自然之作。周边的田地里种着马铃薯、小麦等，春天是绿色，夏天马铃薯的花是白色的，秋天是小麦的金黄色，到了冬天，就变成的洁白的童话世界。

地址：北海道网走郡大空町

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(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)