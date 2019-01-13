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【中国那些事儿】洋“网红”看好中国商机 美媒：紧跟潮流挖掘优质内容才有竞争力

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　　中国日报网1月11日电 近年来，中国的“网红”经济呈指数级增长。据咨询机构发布的数据显示，2017年粉丝规模在10万人以上的“网红”人数较2016年增长57.3%。对于中国这个拥有10亿手机用户的市场，外国“网红”们也从中发现了巨大的商机。如今，越来越多的外国面孔出现在了中国各大社交平台上。

　　据美国新闻网站The America First News报道， 2018年，中国的“网红”经济规模约为140亿美元（约合960亿元）。庞大的粉丝群和利润丰厚的广告费让国内的“网红”们大赚了一笔，现在老外也竞相来凑热闹。而为了在激烈的竞争中脱颖而出，老外们则紧跟潮流，通过提供富有特色的内容最大程度地满足中国粉丝的需求。

　　推出自主品牌

　　文章称，过去在中国出名的外国人，要么本身就是国际名人，要么就是本人生活在亚洲。而后者能受到人们的关注无外乎两个原因，一是像曾当过摔跤手的“大胡子辣妹”一样不走寻常路；二是像大山一样成为中国通。

　　现如今有一种新的外国名人类型开始崛起。他们往往已经在国外的社交媒体上走红。尽管只能说几句简单的中文，但由于中国的年轻人英语水平有所提高，粉丝们也常常自发翻译字幕，所以还是吸引了许多中国粉丝关注。总之，这些内容创作者总能有让中国观众感兴趣的地方。

加文的微博截图

　　8岁的“假笑男孩”加文 托马斯（Gavin Thomas）就是一例。在许多亚洲国家，为了不得罪人或是缓和尴尬的气氛，人们总要挤出假笑。加文那些“尴尬又不失礼貌的微笑”引发了人们的共鸣，让他收获了一众粉丝。

　　2018年7月加文开通了微博账号，微博粉丝数量已达195万，超过了他在脸书、推特和YouTube上的粉丝数。加文目前已经与淘宝进行合作，推出了一系列联名产品，如印有他头像的卫衣，这是外国网红在中国变现方式的一个转变。

　　2018年，在老外博主中似乎兴起了一种新趋势，他们不仅要产出优质内容，还要让自己融入中国生活的方方面面，形成各具特色的文化品牌。2019年外国“网红”可能会更加注重与中国网友的互动，创立在中国有影响力的自主品牌，实现变现。

　　多平台运营

　　文章指出，微信和微博是中国最大的社交媒体平台。除此之外，优酷土豆网、抖音、小红书、美拍、哔哩哔哩等社交媒体平台也用户众多。

　　此前，国外“网红”博主主要活跃在微信和微博，但是2018年中国掀起了短视频热潮，国内博主纷纷在各大平台拍起了短视频，外国博主也紧跟潮流。

谭蔓茹和人气博主陈瀚Siri一起拍摄视频，获得了良好的反响。图片来源：优酷视频截图

　　他们有的混迹哔哩哔哩等短视频平台，有的入驻小红书写产品测评，还有的专拍搞笑视频。有的外国博主甚至在知乎上都有粉丝。来自英国的玛丽（Marie）能说一口流利的中文，在中国的社交媒体上，她叫谭蔓茹。上知乎和拍视频让她在中国小有名气。

　　2015年，谭蔓茹和中国人气陈瀚Siri一起拍摄了一个视频，并在哔哩哔哩、优酷和YouTube上发布，该视频点击量突破了3.7万次。陈瀚Siri推出的视频聚焦于让中国观众了解西方文化。

　　在回答知乎上的提问时，谭蔓茹常常对文化差异给出自己的独到见解，以幽默的方式阐释她对中国文化的理解。她在知乎上获得了超过13万个赞同和41580个收藏。在知乎上走红后，谭蔓茹也开始进军其他平台。她入驻了知识问答平台“在行一点”，为粉丝提供付费问答服务。

　　2018年中国的社交媒体蓬勃发展，各类平台层出不穷。特别是随着短视频的兴起，创作更为丰富的内容帮助各大平台吸引用户成了外国“网红”必须要做的事。

　　寻求机构化运作

　　文章认为，2018年是短视频的时代，秒拍、快手和抖音引领风口。视频生态也在其他方面做出改变。

　　不过，随着外国“网红”扎堆中国内容市场，也有越来越多的人在进行跨文化交流和进军中国市场时遭遇了困难。这时MCN（Multi-Channel Network）运作模式就显示出了一定优越性。YouTube上的乌克兰视频博主Slivki Show就是内容创作者与MCN机构合作的一个例子。Slivki Show会分享有趣的科学实验和生活妙招，比如如何用一个橙子榨出2升橙汁。它在Youtube上拥有超过100万粉丝和1.91亿视频点击量。2017年Slivki Show入驻微博，并在视频上加了中文字幕。

Slivki Show会分享有趣的科学实验和生活妙招。图片来源：微博视频截图

　　MCN机构发掘、签约达人，然后将其推向各类媒体平台。与Slivki Show 合作的MCN公司Yoola管理着YouTube上超过7.2万个频道。Yoola将其认为符合中国观众口味的频道本地化。

　　人们可能还没注意到，已经有不少外国演艺名人入驻了中国社交媒体网站，或是与MCN机构进行了合作。美国模特卡莉 克劳斯五月入驻了小红书，演员小罗伯特 唐尼、歌手泰勒 斯威夫特和布兰妮 斯皮尔斯、篮球运动员德怀恩 韦德都开通了微博，英国摇滚乐队电台司令（Radiohead）也曾用过微博。这些人在中国的社交媒体账号许多都是由MCN机构粉丝堂（Fanstang）管理。而创作新秀可以与许多小型MCN机构合作，将内容在中国市场实现本地化。

　　文章指出，在未来，会有更多的外国“网红”活跃在中国的社交媒体平台，特别是那些拥有众多粉丝的YouTube外国博主。他们不会错过中国这个市场，2019年他们会更活跃。

来源：中国日报网  2019年01月13日18:08
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(责编：袁勃)