习近平同朝鲜劳动党委员长金正恩举行会谈

1月8日，中共中央总书记、国家主席习近平同当日抵京的朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩举行会谈。会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为金正恩举行欢迎仪式。（新华社记者 李学仁 摄）

1月8日，中共中央总书记、国家主席习近平同当日抵京的朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩举行会谈。1月9日，习近平在北京饭店会见金正恩。这是习近平和夫人彭丽媛同金正恩和夫人李雪主合影。（新华社记者 黄敬文 摄）

习近平强调

今年是中朝建交70周年，对中朝关系发展具有承前启后、继往开来的重要意义。我愿同委员长同志一道，共同引领好中朝关系未来发展。双方要保持高层交往、加强战略沟通、深化友好交流合作，推动中朝关系长期健康稳定发展。

金正恩表示

在总书记同志的悉心关怀下，去年朝中关系提升到新高度，谱写了新篇章。我此次访华，就是希望以两国建交70周年为契机，同总书记同志就巩固朝中传统友谊、加强朝中交流合作深入交换看法，推动朝中友好关系日益巩固和发展。

双方一致表示

愿共同努力推动中朝关系在新的时期不断取得新的发展，持续推进半岛问题政治解决进程，更好造福两国人民，为地区和世界和平稳定与繁荣发展作出积极贡献。

新华社北京1月10日电 （记者李忠发）1月8日，中共中央总书记、国家主席习近平同当日抵京对中国进行访问的朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩举行会谈。两国领导人在亲切友好的气氛中，就中朝关系和共同关心的问题深入交换意见，达成重要共识。双方一致表示，愿共同努力推动中朝关系在新的时期不断取得新的发展，持续推进半岛问题政治解决进程，更好造福两国人民，为地区和世界和平稳定与繁荣发展作出积极贡献。

习近平指出，委员长同志在2019年新年伊始、两国迎来建交70周年之际访华，充分体现了委员长同志对中朝传统友谊的高度重视、对中国党和人民的友好情谊。我对此表示高度赞赏，并代表中国党、政府和人民，向朝鲜党、政府和人民致以诚挚的节日问候。

习近平强调，在双方共同努力下，中朝关系在2018年掀开了新的历史篇章。双方以实际行动展示了中朝友谊的强大生命力，彰显了中朝共同致力于推动半岛问题政治解决进程的坚定意志。今年是中朝建交70周年，对中朝关系发展具有承前启后、继往开来的重要意义。我愿同委员长同志一道，共同引领好中朝关系未来发展。双方要保持高层交往、加强战略沟通、深化友好交流合作，推动中朝关系长期健康稳定发展。

金正恩表示，习近平总书记在年初百忙之际接待我们访华，我对此表示衷心感谢，并代表朝鲜党、政府和人民对中国党、政府和人民致以亲切的节日问候。在总书记同志的悉心关怀下，去年朝中关系提升到新高度，谱写了新篇章。我此次访华，就是希望以两国建交70周年为契机，同总书记同志就巩固朝中传统友谊、加强朝中交流合作深入交换看法，推动朝中友好关系日益巩固和发展。

关于朝鲜半岛形势，习近平积极评价朝方为维护半岛和平稳定、推动实现半岛无核化所采取的积极举措，表示去年在中朝及有关方共同努力下，半岛问题政治解决进程取得重大进展。当前，半岛和平对话的大势已经形成，谈下去并谈出成果成为国际社会普遍期待和共识，政治解决半岛问题面临难得的历史机遇。中方支持朝方继续坚持半岛无核化方向，支持北南持续改善关系，支持朝美举行首脑会晤并取得成果，支持有关方通过对话解决各自合理关切。希望朝美相向而行，中方愿同朝方及有关方一道努力，为维护半岛和平稳定，实现半岛无核化和地区长治久安发挥积极建设性作用。

金正恩表示，去年朝鲜半岛形势出现缓和，中方为此发挥的重要作用有目共睹，朝方高度赞赏并诚挚感谢。朝方将继续坚持无核化立场，通过对话协商解决半岛问题，为朝美领导人第二次会晤取得国际社会欢迎的成果而努力。希望有关方重视并积极回应朝方合理关切，共同推动半岛问题得到全面解决。

双方通报了各自国内形势。习近平表示，今年是新中国成立70周年。在70年的历程中，中国共产党领导中国人民迎来了从站起来、富起来到强起来的历史飞跃。中国共产党有决心、有信心团结带领全国各族人民战胜一切艰难险阻和风险挑战，朝着实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进。朝鲜劳动党实施新战略路线一年来，取得不少积极成果，展示了朝鲜党和人民爱好和平、谋求发展的强烈意愿，得到了朝鲜人民的衷心拥护和国际社会的积极评价。中方坚定支持委员长同志带领朝鲜党和人民贯彻落实新战略路线，集中精力发展经济、改善民生，相信朝鲜人民一定会在社会主义建设事业中不断取得新的更大成就。

金正恩表示，我在过去不到一年时间里四次访华，对中国经济社会发展成就和中国人民奋发图强的精神面貌印象深刻。朝方认为中国的发展经验十分宝贵，希望多来中国实地考察交流。相信中国人民在以总书记同志为核心的中国共产党领导下，在新时代中国特色社会主义道路上不断创造新的伟大成就，胜利实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦。朝鲜劳动党将带领朝鲜人民继续大力落实新战略路线，并为此营造良好外部环境。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为金正恩举行欢迎仪式。

会谈后，习近平和夫人彭丽媛为金正恩和夫人李雪主举行欢迎宴会并共同观看文艺演出。

9日上午，习近平在北京饭店会见金正恩。习近平积极评价金正恩这次访华的重要意义，回顾了中朝友好交往历史，表示中方愿同朝方共同努力，维护好、巩固好、发展好中朝两党两国关系，共同书写两国关系发展新篇章，共同为地区和平、稳定、发展、繁荣作出新贡献。

金正恩表示，朝方无比珍视朝中关系持续发展的良好势头，愿与中方一道，认真落实双方达成的重要共识，在新的起点上续写朝中友谊更加辉煌的未来。

习近平总书记夫人彭丽媛、金正恩委员长夫人李雪主参加会见。

会见后，习近平总书记夫妇为金正恩委员长夫妇举行午宴。

9日金正恩还参观了北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂，实地考察了有关传统工艺及现代化中药加工生产线。

中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁，以及中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政法委书记郭声琨，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长黄坤明，中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇，国务委员兼外交部长王毅等出席有关活动。

朝鲜劳动党中央政治局委员、中央副委员长、国际部部长李洙墉，中央政治局委员、中央副委员长、统一战线部部长金英哲，中央政治局委员、中央副委员长朴泰成，中央政治局委员、外务相李勇浩，中央政治局候补委员、人民武力相努光铁，中央政治局候补委员、宣传鼓动部第一副部长金与正等陪同金正恩访华并出席有关活动。

《 人民日报 》（ 2019年01月11日 01 版）

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)