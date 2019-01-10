外交部：中方高度评价金正恩在中朝建交70周年之际访华

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在1月10日外交部例行记者会上，有记者问：我们已经看到了中方发布的朝鲜最高领导人金正恩访华相关情况。请问中方如何评价金正恩此次访华的成果？今年是中朝建交70周年，中方对中朝关系未来发展有何期待？

陆慷：中方和朝方都已经发布了金正恩委员长访华的消息。中方高度评价金正恩委员长在中朝迎来建交70周年之际、新年伊始对中国进行访问。正如你看到，两国领导人进行了深入友好的会见、会谈，就中朝关系和共同关心的问题深入交换意见，达成了重要共识。据我了解，双方还通报了各自国内的形势。

中国党和政府高度重视中朝友好合作关系，维护好、巩固好、发展好中朝关系始终是中国党和政府坚定不移的方针。在双方共同努力下，中朝关系在2018年掀开了新的历史篇章。双方以实际行动展示了中朝友谊的强大生命力，彰显了中朝共同致力于推动半岛问题政治解决进程的坚定意志。

今年是中朝建交70周年。中方愿同朝方保持高层交往、加强战略沟通、深化务实合作，推动中朝关系在新的时期不断取得新的发展，持续推进半岛问题政治解决进程，更好造福两国人民，为地区和世界和平稳定与发展繁荣作出积极贡献。

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