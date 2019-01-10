习近平同金正恩会谈达成这些重要共识

1月8日，中共中央总书记、国家主席习近平同当日抵京对中国进行访问的朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩举行会谈。

两国领导人在亲切友好的气氛中，就中朝关系和共同关心的问题深入交换意见，达成重要共识。

双方一致表示，愿共同努力推动中朝关系在新的时期不断取得新的发展，持续推进半岛问题政治解决进程，更好造福两国人民，为地区和世界和平稳定与繁荣发展作出积极贡献。

【中朝友谊的强大生命力】

习近平强调，在双方共同努力下，中朝关系在2018年掀开了新的历史篇章。双方以实际行动展示了中朝友谊的强大生命力，彰显了中朝共同致力于推动半岛问题政治解决进程的坚定意志。今年是中朝建交70周年，对中朝关系发展具有承前启后、继往开来的重要意义。我愿同委员长同志一道，共同引领好中朝关系未来发展。双方要保持高层交往、加强战略沟通、深化友好交流合作，推动中朝关系长期健康稳定发展。

金正恩表示，习近平总书记在年初百忙之际接待我们访华，我对此表示衷心感谢，并代表朝鲜党、政府和人民对中国党、政府和人民致以亲切的节日问候。在总书记同志的悉心关怀下，去年朝中关系提升到新高度，谱写了新篇章。我此次访华，就是希望以两国建交70周年为契机，同总书记同志就巩固朝中传统友谊、加强朝中交流合作深入交换看法，推动朝中友好关系日益巩固和发展。

【政治解决半岛问题面临难得的历史机遇】

习近平积极评价朝方为维护半岛和平稳定、推动实现半岛无核化所采取的积极举措，表示去年在中朝及有关方共同努力下，半岛问题政治解决进程取得重大进展。当前，半岛和平对话的大势已经形成，谈下去并谈出成果成为国际社会普遍期待和共识，政治解决半岛问题面临难得的历史机遇。中方支持朝方继续坚持半岛无核化方向，支持北南持续改善关系，支持朝美举行首脑会晤并取得成果，支持有关方通过对话解决各自合理关切。希望朝美相向而行，中方愿同朝方及有关方一道努力，为维护半岛和平稳定，实现半岛无核化和地区长治久安发挥积极建设性作用。

金正恩表示，去年朝鲜半岛形势出现缓和，中方为此发挥的重要作用有目共睹，朝方高度赞赏并诚挚感谢。朝方将继续坚持无核化立场，通过对话协商解决半岛问题，为朝美领导人第二次会晤取得国际社会欢迎的成果而努力。希望有关方重视并积极回应朝方合理关切，共同推动半岛问题得到全面解决。

【双方通报各自国内形势】

习近平表示，今年是新中国成立70周年。在70年的历程中，中国共产党领导中国人民迎来了从站起来、富起来到强起来的历史飞跃。中国共产党有决心、有信心团结带领全国各族人民战胜一切艰难险阻和风险挑战，朝着实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进。朝鲜劳动党实施新战略路线一年来，取得不少积极成果，展示了朝鲜党和人民爱好和平、谋求发展的强烈意愿，得到了朝鲜人民的衷心拥护和国际社会的积极评价。中方坚定支持委员长同志带领朝鲜党和人民贯彻落实新战略路线，集中精力发展经济、改善民生，相信朝鲜人民一定会在社会主义建设事业中不断取得新的更大成就。

金正恩表示，我在过去不到一年时间里四次访华，对中国经济社会发展成就和中国人民奋发图强的精神面貌印象深刻。朝方认为中国的发展经验十分宝贵，希望多来中国实地考察交流。相信中国人民在以总书记同志为核心的中国共产党领导下，在新时代中国特色社会主义道路上不断创造新的伟大成就，胜利实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦。朝鲜劳动党将带领朝鲜人民继续大力落实新战略路线，并为此营造良好外部环境。

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