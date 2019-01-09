新华社北京1月8日电 国务院副总理刘鹤8日上午会见获得2018年度中华人民共和国国际科学技术合作奖的美国冶金和矿物加工技术领域专家简·迪安·米勒、英美双国籍有机超分子化学家詹姆斯·弗雷泽·斯托达特、美国材料物理学家朱溢眉、美国海洋地球化学家彼得·乔治·布鲁尔以及瑞典人工光合作用领域专家孙立成，并颁发奖章。

刘鹤代表中国政府向获奖专家表示热烈祝贺，感谢他们为中国科技发展和现代化建设做出的重要贡献。刘鹤表示，中国经济正在经历从高速增长向高质量发展的重大转型。推动高质量发展，必须更多依靠科技进步和全面创新，充分发挥科技第一生产力作用。在新的一年，为实现这样的目标，中国要全面展望全球科技发展趋势，明确努力的方向和重点。坚定不移加强知识产权保护，激发科技人才创新活力。大力弘扬科学精神，鼓励原创性思维和创造。加强产学研结合，以企业为主体，把市场需求和科技创新活动更加紧密结合起来。加强基础研究，为创新活动提供持久动力。加强国际合作，吸收更多国际先进经验。加强基础教育，使科技创新活动具有更雄厚的基础。

1995年至今，共有118位外籍专家、2个国际组织和1个外国组织获得中华人民共和国国际科学技术合作奖。

《 人民日报 》（ 2019年01月09日 02 版）

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