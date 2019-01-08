感受和谐稳定 期待深度合作

2018年12月28日至30日，应新疆维吾尔自治区人民政府邀请，俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚、阿富汗、泰国、科威特等12国驻华使节及使节代表在新疆参观访问。

逛巴扎、进寺院、游古城、访农户，使节们与新疆各族群众面对面交流，和职业技能教育培训中心的学员们进行互动，深入了解新疆社会稳定、民生改善和经济发展取得的新成就，并表示期待与中国新疆在文化、旅游和经贸等多领域深化合作。

“新疆文化的活力和人民的热情好客让我印象深刻”

逛大巴扎，走进保税区，感受新疆。“这次有机会在新疆的城市观光、逛巴扎、吃美食、交朋友，新疆文化的活力和人民的热情好客让我印象深刻。”在乌鲁木齐国际大巴扎，巴基斯坦驻华使馆临时代办穆塔兹·扎赫拉·博楼池非常兴奋。和以往几次来新疆不同，她这次不仅能深度游览，还有了一个意外的收获——在新疆见到了自己的“老乡”，巴基斯坦籍商人阿斯木。

在阿斯木的首饰店，穆塔兹·扎赫拉·博楼池与阿斯木闲聊了起来。“近两年来新疆越来越稳定，来旅游的人非常多，所以我的首饰店的生意也非常好。”阿斯木表示对现在的生活很满意，“我在乌鲁木齐娶了维吾尔族妻子，并且有了孩子，生活非常幸福！”

热闹不止在大巴扎。走进喀什经济开发区综合保税区，看到商店在出售来自欧洲、中亚和东南亚的进口商品时，泰国驻华大使毕力亚·针蓬说，习近平主席提出的“一带一路”倡议对喀什发展有非常重要的意义，此次访问使他对“一带一路”有了更加深刻的理解，喀什有非常好的地缘优势，在发展本地经济的同时，带动周边国家的共同发展，他坚信再过几年喀什一定会更好。

进寺院、参观职业技能教育培训中心，认识新疆。在坐落于喀什老城区中心的艾提尕尔清真寺，听完清真寺教职人员的介绍后，马来西亚驻华使馆参赞默罕默德·霍思尼·沙希蓝说：“参观著名的艾提尕尔清真寺，我亲眼看到了中国政府非常重视宗教信仰自由，宗教人士和信教群众有足够的场所和机会去从事宗教活动，和其他国家一样，这里的宗教活动受到国家的保护。”

“此次访问让我重新认识了新疆。”默罕默德·霍思尼·沙希蓝说，以前主要是从新闻媒体上了解新疆，一些西方媒体更多的是不实报道，比如对新疆人权和宗教信仰问题进行污蔑和抹黑，“看了以后才知道，完全不是他们说的那样。”

“学员通过培训实现了就业，我认为中国政府非常关心这些学员”

地处南疆的喀什、和田等地，曾受宗教极端主义的严重渗透。因此，当地政府开展职业技能教育培训，为受极端主义思想影响并有轻微违法犯罪行为的人员提供一个转变思想与学习技能的平台，将暴恐活动消除在发生之前。

走进和田地区墨玉县职业技能教育培训中心，学员们正在教室里学习国家通用语言、民族乐器、书法绘画、法律知识和各种就业技能。使节们详细询问学员的学习生活情况，观看了学员们表演的文艺节目，并热情地和学员们互动。

学习油画近半年的学员图尔地买买提把自己的一幅新疆山水画送给哈萨克斯坦驻华使馆参赞卡巴扎耶夫·马纳尔别克作为新年礼物。

卡巴扎耶夫·马纳尔别克说，他参观了新疆喀什、和田的几个职业技能教育培训中心，看到了当地为这些学员创造了非常良好的学习条件。“学员通过培训实现了就业，我认为中国政府非常关心这些学员。”

印度尼西亚驻华大使周浩黎说，职业技能教育培训学校给他的印象非常好，学员不仅能学习法律和技能，还学习本民族的文化。“他们的状态很好，我还看到了一些人在学习缝纫的技能，希望他们努力学习各种新的知识和技能，成为一个对社会有用的人。”

“人们都在忙着学习、忙着工作，这是一个非常好的现象”

访村民，走进村办工厂，了解新疆。南疆地区人多地少，产业单一，就业压力大。当地政府出台优惠政策，吸引大型劳动密集型企业投资办厂，建立乡村工厂，帮助富余劳动力实现就业。

在和田市肖尔巴格乡尕宗村的制衣工厂里，工人们正在赶制一批订单制服。周浩黎和厂里的工人布合迪其·麦麦提图尔荪简短交谈之后，合影留念。布合迪其·麦麦提图尔荪说，现在厂子就办在村门口，“也能自己挣工资了！”

企业负责人在一旁介绍说，厂子里工人都是附近乡村的村民，经过专业化培训，他们已经成为熟练的缝纫工，月工资在3000元以上。

看到喀什、和田等地正在悄然发生的变化，此前多次访问新疆的阿富汗驻华使馆临时代办赛义德·哈比布拉曼说：“在南疆，现在人们都在忙着学习、忙着工作，这是一个非常好的现象。”

“新疆正在开展的职业技能教育培训，是一种非常好的制度安排，可以改善很多人将来的生活，不仅是他个人的，还包括他家人。”赛义德·哈比布拉曼说，每个国家都面临着“解决就业和去除极端”等难题，中国新疆正在开展的有益尝试取得了很好的效果，值得其他国家学习和借鉴。

《 人民日报 》（ 2019年01月08日 06 版）

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