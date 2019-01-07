外交部：王岐山副主席将出席达沃斯世界经济论坛2019年年会

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在1月7日外交部例行记者会上，有记者问：你刚才宣布了王岐山副主席将出席达沃斯世界经济论坛2019年年会的消息，你能否介绍有关具体安排？当前世界经济下行的压力和风险上升，我们不时会听到看衰世界经济、中国经济的声音。那么王岐山副主席此次出席达沃斯经济论坛将向国际社会传递什么信息？

陆慷：根据我目前掌握的情况，王岐山副主席出席达沃斯世界经济论坛2019年年会期间，将应邀在论坛年会上发表致辞，会见论坛执行主席施瓦布先生，并同与会各界人士进行交流。

关于你提到外界对中国经济的一些看法和评论，我想指出，当前中国经济运行保持总体平稳、稳中有进。尽管外部环境存在一些不确定和不稳定因素，但中国发展拥有足够的韧性和巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变。我们对中国经济长期向好的基本面有坚定的信心，对中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平也有坚定的信心。

大家还记得，2017年年初，习近平主席出席世界经济论坛年会开幕式并发表主旨演讲，就促进世界经济增长、推进经济全球化提出了中国方案，在国际上引起了强烈的反响和共鸣。王岐山副主席此次与会将就中国发展和经济全球化等重大国际问题进一步阐释中方的看法和主张。我们欢迎各方同中方一道，秉持共商共建共享精神，为建设开放型世界经济、促进人类社会的共同发展作出积极贡献。

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