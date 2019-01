This land of glory and beauty, with its rivers deep and mountains high…

这片土地壮丽秀美,山高水长,巍巍浩荡……

如果你听过这首神曲,脑海里一定会久久回荡这一优美旋律

这是刚刚成为澜湄合作会歌的《澜湄友谊河》

波涛壮阔的澜沧江,从中国青海发源

来到温暖的东南亚,获得了另一个优美的名字:“湄公河”

中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南

携手建设、持续发展

澜沧江—湄公河将六国一水相连

旨在深化六国睦邻友好的澜湄合作机制应运而生

2018年12月17日,在老挝琅勃拉邦举行的澜湄合作第四次外长会上,《澜湄友谊河》被确定为澜湄合作会歌。

《澜湄友谊河》原歌词为老挝文,译成英文后由澜湄六国青年歌手演唱并录制视频。

一首旋律优美、充满澜湄风情的《澜湄友谊河》,

唱出澜湄六国同饮一江水,命运紧相连。

中英文歌词全文

