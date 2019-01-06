习近平总书记重要讲话引起美国中西部华人热烈反响和强烈共鸣

人民网讯 据《芝加哥华语论坛》报报道，1月2日，习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话传到美国中西部地区，引起当地广大华侨华人的热烈反响和强烈共鸣。侨界人士说，这一重要讲话，回顾了历史，启迪了今天，昭示了未来，回答了在民族复兴新征程中如何推进祖国和平统一的时代命题。“国家兴亡，匹夫有责”，要完成民族的伟大复兴，祖国必须统一，也必然统一。我们海外的炎黄子孙，为此责无旁贷，决心共同奋斗，不达目的绝不休止。

当地时间1月5日中午，来自美中西部地区的华人华侨代表聚集在南华埠举行座谈，热议习近平总书记的重要讲话，表达自己渴望和平统一的心声。座谈会上，中国驻芝加哥代总领事刘军在讲话中说，习近平总书记的讲话不仅延续了我们的一贯对台方针和政策，同时也是在一个新的大背景下发表的，这个背景就是新中国将迎来成立70周年，中国正走向强起来的新时代，世界正面临百年未有之大变局。习近平总书记的讲话全面阐述了我们立足新时代、在民族复兴伟大征程中推进祖国和平统一的重大政策主张，具有划时代意义，是指引新时代对台工作的纲领性文件。

刘军说，习近平总书记发表讲话的另一个重要背景，是两岸关系的新形势。民进党当局上台近3年来，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，单方面破坏两岸关系和平发展的政治基础，支持纵容形形色色的“台独”分裂活动，阻挠限制两岸民众之间的交流合作，挟洋自重，不断抛出充斥“两国论”的分裂谬论和针对大陆的对抗言行，明显升高了两岸敌意，导致两岸关系形势复杂严峻，严重损害了台湾同胞的利益。民进党及其当局只有放弃“台独”立场，认同“九二共识”，才能在两岸关系中找到出路。

刘军强调说，习近平总书记在讲话中对海外侨胞寄予殷切希望。长期以来，海外侨胞关心支持祖国统一大业，作出了积极贡献。希望大家一如既往，共担民族大义、顺应历史大势，为推动两岸关系和平发展、实现祖国和平统一再立新功。我们高兴地看到，包括和统会在内的芝加哥广大侨界人士多年以来一直坚决反对“台独”，支持“九二共识”，通过举办座谈会等多种方式，推动侨界人士形成共识，在海外反“独”促统的大潮中，坚定地发出芝加哥侨界的强有力声音。他和黄黎明副总领事都表示，总领馆愿与大芝加哥区广大华侨华人一起，为国家统一大业不懈努力！

在座谈会上，大芝加哥华联会主席郑征，芝加哥和统会名誉会长李红卫，在芝台湾钓鱼台教育协会理事长陈美霞，芝加哥五邑同乡会、美国华人海外交流协会代表方燕辉，华人咨询服务处松年中心名誉主席、87岁的邓衍辉以及许多侨社团代表纷纷发言。他们认为，习近平总书记的讲话表达了我们海内外中华儿女的共同愿望和心之所向，我们在海外要努力实现两岸同胞心灵契合，增进和平统一认同，共同传承中华优秀传统文化。我们一定坚决反对任何“台独”的言行，致力于两岸关系的和平发展，为早日实现祖国和平统一大业贡献力量！

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