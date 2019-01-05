国家主席习近平任免驻外大使

新华社北京1月4日电 中华人民共和国主席习近平根据全国人民代表大会常务委员会的决定任免下列驻外大使：
一、免去杨万明的中华人民共和国驻阿根廷共和国特命全权大使职务；
任命邹肖力为中华人民共和国驻阿根廷共和国特命全权大使。
二、免去李金章的中华人民共和国驻巴西联邦共和国特命全权大使职务；
任命杨万明为中华人民共和国驻巴西联邦共和国特命全权大使。
三、免去于红（女）的中华人民共和国驻尼泊尔特命全权大使职务；
任命侯艳琪（女）为中华人民共和国驻尼泊尔特命全权大使。
四、免去王镝的中华人民共和国驻科威特国特命全权大使职务；
任命李名刚为中华人民共和国驻科威特国特命全权大使。
五、免去于福龙的中华人民共和国驻阿曼苏丹国特命全权大使职务；
任命李凌冰（女）为中华人民共和国驻阿曼苏丹国特命全权大使。
六、免去杨广玉的中华人民共和国驻阿尔及利亚民主人民共和国特命全权大使职务；
任命李连和为中华人民共和国驻阿尔及利亚民主人民共和国特命全权大使。
七、免去岳斌的中华人民共和国驻塔吉克斯坦共和国特命全权大使职务；
任命刘彬为中华人民共和国驻塔吉克斯坦共和国特命全权大使。
八、免去叶皓的中华人民共和国驻斯洛文尼亚共和国特命全权大使职务；
任命王顺卿为中华人民共和国驻斯洛文尼亚共和国特命全权大使。
《 人民日报 》（ 2019年01月05日 01 版）