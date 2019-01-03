彰显和平统一决心 共筑民族复兴伟业——国际社会热议习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上重要讲话

新华社北京1月3日电 综合新华社驻外记者报道：2日在北京举行的《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。海外专家学者和华侨华人认为，习近平总书记的讲话彰显了中国实现和平统一的决心，希望中国早日完成统一大业。

意大利中国问题专家郗士说，习近平总书记的讲话再次明确宣示了中国实现和平统一的决心。

巴基斯坦中巴经济走廊能力建设中心副主任亚西尔·马苏德认为，过去40年，中国大陆对台湾保持理性政策，为海峡两岸的和平作出了贡献。

南非独立政治与媒体分析人士桑迪莱·赫朗加尼强调说，台湾问题是中国内政，应由中国人自己解决，希望台湾海峡两岸早日实现统一。

在乌干达政府发言人奥庞多看来，习近平总书记在讲话中对实现统一有很好的制度设计。“乌干达政府坚持一个中国政策，我们希望外部势力不要在中国实现统一的道路上设置障碍。”

秘鲁最大华文媒体《秘华商报》总经理邓振棠说，习近平总书记的讲话站在中华民族实现伟大复兴的战略高度，本着维护中华民族的整体利益以及对海峡两岸人民负责的精神，全面规划了当前及今后和平发展两岸关系的总体思路和基本框架。

意大利《世界中国》杂志社社长胡兰波认为，习近平总书记的讲话字字发自肺腑，句句充满感情。中国终究要统一，两岸终究要合为一体，团结统一的中国定将为世界和平作出更大贡献。

《欧洲时报》意大利版副社长方曼青表示，海内外的华夏儿女应共同承担起民族复兴的伟大责任，坚持一个中国原则，推进祖国和平统一，为早日实现中国梦作出应有贡献。

俄罗斯中国和平统一促进会常务副会长兼秘书长吴昊说：“习近平总书记的讲话，为我们在海外推动祖国的和平统一大业提出了要求、指明了方向、鼓舞了士气，是我们今后工作的行动纲领和指南。”

巴西中国和平统一促进会会长王俊晓表示，习近平总书记在讲话中肯定了海外侨胞为两岸统一事业所作的贡献，这是对广大爱国侨胞为实现祖国统一所做工作的最高褒奖。“海外侨胞和社团应发挥自身优势，团结一切可以团结的力量，为祖国统一作出独特贡献。”

旅居黎巴嫩多年的台湾同胞罗宝珍女士说：“台湾是中国的一部分，台湾人也是中国人，这是我的认知，希望两岸和平发展，建立良好的两岸关系。”

新西兰中国和平统一促进会会长黄玮璋说，香港、澳门回归祖国后更加繁荣，有强大的祖国作为后盾，民众也有归属感和自豪感。相信国家和平统一后，有强大的祖国为依靠，台湾同胞的民生福祉将更好。

马来西亚汉文化中心主席吴恒燦说，希望中国早日完成统一大业，这是全体华夏儿女共同的愿望，希望看到台湾早日回到祖国怀抱。（参与记者：刘品然、刘晨、荆晶、李洁、张改萍、刘天、陈威华、赵焱、张国英、杨舟、马晓成、李良勇、卢怀谦、林昊、王大玮、任珂、王勍）

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