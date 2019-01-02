新华社北京1月2日电 述评：和合之声 情暖世界——习近平主席新年贺词的全球回响

新华社记者韩墨

时序更替，追梦前行。辞旧迎新之际，国家主席习近平发表二〇一九年新年贺词，平实亲切中蕴含力量，浓情厚意中展现担当。世界在聆听，在感知，更在期待——勇毅奋进的中国给纷繁的世界注入汩汩暖流，和合与共的东方智慧为变革的时代带来更多希望。

走过2018，中国与世界坚定同行。中国经济不畏风雨，稳中有进，继续发挥世界经济稳定器和发动机的作用。中国改革发展稳健前行、扩大开放持续深入，外交步履坚实有力。中国坚守多边主义，坚持合作共赢，在国际大家庭奏响命运与共交响曲，激荡起越来越强大的全球共鸣。正因如此，习近平主席的新年贺词获得全球广泛关注和积极解读。

瞩望东方，世界关注“开放”一词。“我们改革的脚步不会停止，开放的大门只会越开越大。”习近平主席新年贺词中的这句话，很快被路透社、法新社、共同社等国际知名媒体在标题中突出，传向世界。

从博鳌亚洲论坛到金砖国家领导人会晤，从首届中国国际进口博览会到二十国集团峰会，习近平主席的开放宣示坚定有力、一以贯之。主动增加进口、缩短外资准入负面清单、降低关税总水平、拓展“一带一路”国际合作……中国一系列扩大开放举措，如同阳光穿透保护主义阴云，为国际社会带来希望与机遇。“当全球充满不确定性之时，习主席在贺词中表达了推进改革开放进程的决心，对全世界来说都是值得欢迎的消息。”瑞士和列支敦士登外国记者协会主席让·米西这样评价。

品味奋斗，世界看到“人民”一词。“中国的今天是中国人民干出来的，”习近平主席曾这样说。不少海外媒体注意到，2019年新年贺词，大篇幅致敬奋斗、呼唤奋斗，更出现了许多具体可感的人：既有南仁东、林俊德、王继才等为国为民捐躯的英雄，也有吉好也求、赵顺利、陈玉芳等习近平主席探望过的普通百姓。习近平主席还专门感谢了快递小哥、环卫工人、出租车司机等普通劳动者、建设者。德国《欧洲新报》总编辑范轩说：“万里之外，读到这篇贺词，依然感到浓浓暖意。一个大写的‘人’字，让人真切感受到中国党和国家领导人把人民揣在心里的真情实感。”

“困难群众”始终是习近平主席心中牵挂，也是几年来新年贺词都要谈到的人民群体。2018年，中国又有1000万人脱贫。40年间，中国脱贫数字达到7.4亿人，占全球减贫总数70%以上。世界银行在最近一份报告中称之为“史无前例的发展成就”。欧洲中国问题专家乔治·措戈普洛斯说，中国的减贫方法为世界提供有益经验。中国的扶贫努力还在继续，这是习近平主席关于国家发展愿景中很重要的方面。

牵手未来，世界瞩目“共同”一词。“无论国际风云如何变幻，中国维护国家主权和安全的信心和决心不会变，中国维护世界和平、促进共同发展的诚意和善意不会变，”习近平主席新年贺词谈到的“两个不会变”，被海外媒体广泛援引。中国的这份笃定和情怀，源自和合共生、天下一家的文化积淀，源自对时代大势和发展规律的深刻把握。

环顾世界，大国博弈日趋激烈，单边主义、保护主义不断抬头，传统与非传统安全问题相互交织。面对深刻调整的国际格局，中国高举和平发展、合作共赢之旗，提出构建人类命运共同体理念，广交天下朋友，推动全球治理体系变革，在国际和地区问题上发挥建设性作用，成为动荡世界中的稳定力量。

德国席勒研究所驻休斯敦代表布莱恩·兰茨认为，中国倡议以互惠互利原则发展外交关系，为了合作而彼此靠近，最终实现共赢。阿联酋扎耶德大学伊斯兰世界研究所前所长纳赛尔说，习近平主席以稳健和睿智方式推行外交政策，以全人类的和平、共同繁荣和安全为目标推动构建人类命运共同体。

面对百年未有之大变局，世界需要前所未有之大联动、大合作、大协同。合作共赢的中国行动，奋斗不息的中国精神，命运与共的中国理念，当可为这个变动不居的世界提供更多滋养，带来更多启示，聚合更多能量。迎着新年的曙光，中国将与世界一道携手追梦，向着更加美好的未来努力奔跑。（参与记者：聂晓阳、张远、于帅帅、李晓鹏、苏小坡、高路）

(责编：岳弘彬、曹昆)