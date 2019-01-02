习近平向古巴领导人致贺电

新华社北京1月1日电 1月1日，中共中央总书记、国家主席习近平就古巴革命胜利60周年向古共中央第一书记劳尔·卡斯特罗、古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯—卡内尔致电，代表中国共产党、中国政府和中国人民表示热烈祝贺。

习近平在致劳尔第一书记的贺电中指出，60年来，在古巴共产党坚强领导下，古巴政府和人民艰苦奋斗，在社会主义建设事业中取得伟大成就，中国党、中国政府和中国人民表示高度赞赏和祝贺。中古两党和两国关系经受住国际风云变幻考验，取得丰硕成果，我们成为好朋友、好同志、好兄弟。我高度重视中古友好关系发展，愿同你一道努力，引领两国关系继续阔步前行。

习近平在致迪亚斯—卡内尔主席的贺电中表示，古巴党和人民正致力于进一步更新和完善社会主义制度，古巴社会主义事业必将实现新发展。一个多月前，你来华进行历史性的国事访问。我们共同规划了两国关系新时期发展蓝图。我愿同你一道努力，推动中古关系不断向前迈进。

同日，国务院总理李克强也致电迪亚斯—卡内尔主席。李克强表示，今天，古巴国家发展事业蒸蒸日上，将迎来更加美好的明天。中古相互理解，相互支持，中古关系全面深入发展。祝愿在中古双方共同努力下，两国传统友谊不断结出新的硕果。

《 人民日报 》（ 2019年01月02日 01 版）

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)