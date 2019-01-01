新华社北京1月1日电 综述：心系人民 追梦前行——国际社会热议习近平主席新年贺词

新华社记者

新年前夕，国家主席习近平发表二〇一九年新年贺词，回顾过去一年发展，展望新一年机遇与挑战。贺词以人为本、亲和温暖，彰显追梦中国发展的决心，体现开放中国对人类前途命运的担当。

国际社会积极评价习主席新年贺词，为中国发展造福人民点赞，为中国开放对世界的贡献喝彩。

心系人民 温暖人心

习主席始终“惦记着困难群众”，这在国际社会看来，是大国领袖心系人民、亲民爱民的温暖情怀。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席、印尼东盟南洋基金会主席班邦·苏尔约诺说，中国过去一年有1000万农村贫困人口脱贫，这是非常了不起的成就。作为人口超过13亿的国家，中国彻底消灭贫困，其成就将是人类历史上的一座里程碑。

埃及前驻中国大使阿里·侯塞姆丁·马哈茂德·希夫尼认为，1000万人脱贫反映出中国领导人在全国范围内彻底消除贫困的决心；瑞士和列支敦士登外国记者协会主席让·米西则表示，这一成就堪称奇迹。

意大利记者协会中国问题专家弗朗切斯科·马林焦说，习主席新年贺词提到他曾探望过的村民、为国家作出贡献的科学家等，以人民为中心的理念和实践让人印象尤深。中国共产党治国理政的实践充分体现对人民的赤子之心和深厚情怀。

德国《欧洲新报》总编辑范轩说，新年贺词中首先读到的是一个大写的“人”字，关于“民生”“脱贫攻坚”“困难群众”“高考”“退休”“军人”“快递小哥”“环卫工人”“出租车司机”等的话语，让人真切感受到党和国家把人民揣在心里的真情实感。

坚定发展 砥砺前行

习主席指出：“一个流动的中国，充满了繁荣发展的活力。我们都在努力奔跑，我们都是追梦人。”国际社会高度评价中国的繁荣发展，为追梦中国不断前行点赞。

阿联酋扎耶德大学伊斯兰世界研究所前所长纳赛尔说，透过习主席新年贺词可以看出，中国发展战略和政策正稳步调整、不断改善和推进，中国在经济、社会、民生、科技等领域取得了巨大成就。

柏林自由大学副校长、汉学家余凯思说，习主席提到的改革开放、脱贫攻坚等努力和成就令全球感佩。今天的中国取得如此巨大发展成就，这与改革开放密不可分。

俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫说，中国正依靠自身稳定的国家发展模式，推进改革开放政策持续深化实施。

德国席勒研究所驻休斯敦代表布莱恩·兰茨指出，中国改革开放40年取得了巨大成就，今天已成为世界第二大经济体。中国坚持市场化改革，发挥民众创造力，给国家经济发展和民众生活带来繁荣。

中国改革友谊奖章获得者、英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里也指出，中国取得的成就令世界刮目相看。

勇于担当 开放大国

习主席指出，中国将“积极推动共建‘一带一路’，继续推动构建人类命运共同体，为建设一个更加繁荣美好的世界而不懈努力。”中国勇于担当的大国情怀得到国际社会充分肯定。

美国中国问题专家、中国改革友谊奖章获得者罗伯特·库恩说，习主席新年贺词传达了对中国和世界未来发展的坚定信心和美好期待。

斯里兰卡国家安全研究所所长阿桑加·阿贝亚古纳塞克拉说，习主席新年贺词表明中国将继续同世界各国携手发展，共同繁荣。

巴西里约州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗说，2018年，中国通过“一带一路”倡议、举办进博会、设立海南自贸区等让世界看到中国扩大开放、支持多边主义、推动全球化的决心。

卢旺达大学经济和管理系主任伊斯梅尔·布坎南说，习近平就任国家主席以来中国加强和其他国家的贸易合作，正通过“一带一路”倡议等向世界打开大门，为世界经济增长作贡献。

法国中国问题专家、巴黎第八大学地缘政治学博士皮埃尔·皮卡尔表示，相信“一带一路”倡议不仅会促进中国的发展，也会给世界和平与繁荣带来新动力。

巴拿马大学国际关系研究所研究员、运河学院研究员鲁道夫·萨朋赫说，中国希望能与各国分享繁荣和发展，对此我们深感荣幸。

印度汉学家、尼赫鲁大学教授狄伯杰表示，习主席在新年贺词中梳理了过去一年中国在各个领域取得的发展和成就，向中国各族人民和全世界交出了一份令人满意的成绩单。尽管面临各种风险和挑战，相信中国仍将致力于推进改革不断深化并保持经济增长的良好势头。（参与记者：朱瑞卿、唐璐、李奥、苏小坡、张远、李洁、周星竹、高路、吕天然、金晶、顾震球、杨士龙、韩冰、李碧念、聂晓阳、苏津、赵旭）

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