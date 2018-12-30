习近平同美国总统特朗普通电话

新华社北京12月29日电 国家主席习近平29日应约同美国总统特朗普通电话。

特朗普向习近平和中国人民致以新年的问候和祝愿。特朗普表示，美中关系很重要，全世界高度关注。我珍视同习近平主席的良好关系。很高兴两国工作团队正努力落实我同习近平主席在阿根廷会晤达成的重要共识。有关对话协商正取得积极进展，希望能达成对我们两国人民和世界各国人民都有利的成果。

习近平向特朗普和美国人民致以新年祝福。习近平指出，我同总统先生都赞同推动中美关系稳定向前发展。当前，我们两国关系正处于一个重要阶段。本月初，我同总统先生在阿根廷举行了成功会晤，达成重要共识。这段时间以来，两国工作团队正在积极推进落实工作。希望双方团队相向而行，抓紧工作，争取尽早达成既互利双赢、又对世界有利的协议。

习近平强调，明年是中美建交40周年。中方高度重视中美关系发展，赞赏美方愿发展合作和建设性的中美关系，愿同美方一道，总结40年中美关系发展的经验，加强经贸、两军、执法、禁毒、地方、人文等交流合作，保持在重大国际和地区问题上的沟通与协调，相互尊重彼此重要利益，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，让两国关系发展更好造福两国人民和各国人民。

两国元首还就朝鲜半岛形势等共同关心的国际和地区问题交换了看法。习近平重申，中方鼓励和支持朝美双方继续开展对话并取得积极成果。

《 人民日报 》（ 2018年12月30日 01 版）

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