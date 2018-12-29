改革开放40周年国际法工作座谈会举行

本报北京12月28日电 （记者李伟红、杨迅）中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪28日在京出席“改革开放40周年国际法工作座谈会”并讲话。

杨洁篪指出，改革开放40年来，在党中央的坚强领导下，中国国际法工作开拓奋进，为改革开放争取了有利外部环境，为维护世界和平、促进共同发展作出了重要贡献。中国广泛参加国际条约和机制，与世界交融发展、共同进步。中国运用和发展国际法，妥善解决历史遗留问题和国际争端，坚决维护国家主权、安全和发展利益。中国始终高举国际法旗帜，广泛深入参与全球治理规则制订，为应对全球性挑战贡献中国智慧和力量，已成为公认的世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

杨洁篪强调，经过40年奋斗，中国与世界的关系站上新起点，要深刻把握新一轮改革开放对国际法工作的新要求，全面贯彻党的十九大和中央外事工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，不断加强涉外法律工作水平，努力推动国际法工作再上新台阶，为新时代深化改革开放、开创中国特色大国外交新局面和推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2018年12月29日 04 版）

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