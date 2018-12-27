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越南河内首条轻轨开始列车运行图演练

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列车正在进行运行图演练。
列车正在进行运行图演练。
来源：人民网-国际频道  2018年12月27日19:32

人民网河内12月27日电 （刘刚、宋政玲、苍靖）由中铁六局承建的越南首都河内吉灵—河东线轻轨项目日前进入列车全线试运行列车运行图演练——“跑图”。“跑图”标志着该项目已进入运营开通前的最后一个重要调试阶段。

“跑图”是在开通运营前，按照列车运行图计划，安排列车在全线模拟运行。“跑图”前，项目技术人员跟岗排查设施、设备的备品准备情况及行车风险点，各专业技术骨干盯控一线，为“跑图”做足准备，确保列车全线“跑图”安全有序。河内轻轨项目结合行车组织、客运组织以及设备保障等方面开展总结交流和深度培训，进一步提高各岗位、工种磨合度，高质量、高标准完成全线列车“跑图”调试任务。

“跑图”期间，对吉灵—河东线运行图兑现率、列车正点率、新车车辆系统稳定性及信号系统稳定性等指标进行全面测试。河内轻轨项目全体总动员备战“跑图”调试工作，制定应急预案、风险与对策、行车组织安排等10余项保障方案，编排司机行车交路表，组织完成乘务站务人员的专项培训和作业标准评估，联合调度、车辆、信号等部门开展十余次的行车应急演练，完成列车信号安全载客认证和空载试运行。“跑图”期间，车辆系统、信号系统、供电系统、通信系统、轨道线路专业运转正常。调度专业、乘务专业、站务专业、车辆专业、信号专业、供电专业、检修人员明确排班方式和工作职责，确保设备系统功能正常并满足试运行要求。

据介绍，“跑图”为期20天。技术试运行期间每日开行列车共计248列次，开行列公里数3037.85公里，车公里数12151.4公里。首班车开行时间6时30分，末班车开行时间21时30分。

作为“一带一路”建设的重要项目，吉灵—河东线轻轨项目全长约13千米，共设12座车站，全部为高架车站，全线建有车辆段一座。中铁六局作为该项目总承包商，负责技术设计、供应物资、建设安装、人员培训和工艺转交等。

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(责编：贾文婷、常红)
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